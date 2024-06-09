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促进学生就业！大连理工大学举办重点用人单位研讨会

2024年06月09日18:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月9日电 （记者李依环）为促进毕业生高质量充分就业，大连理工大学日前邀请88家重点企事业单位代表走进学校，围绕“深化校企合作 聚力人才发展”开展深入研讨。

会上，大连理工大学与辽宁沈阳、锦州等6地市委组织部签署政务实习基地合作协议，与22家企事业单位签署就业实习实践基地合作协议，旨在发挥校、政、企各方合力，在毕业生供需输送、城市形象宣传、就业育人平台搭建等领域开展务实合作，共同构建开放、灵活、高效的协同育人机制。

“学校高度重视毕业生就业工作，全力促进学生高质量充分就业，始终坚持同各重点单位协同发展，在多个领域深化务实合作。”大连理工大学党委书记项昌乐表示，未来，学校将进一步提升人才培养质量，打造高质量就业工作体系，畅通人才精准适配的新渠道，打造全面深度合作的新样板，与各用人单位共同努力，构建协同育人机制，深化就业育人各项举措。

研讨会期间，相关企业代表就如何加强校企合作机制建设、共建实习实训基地、共育高层次人才等议题作行业分享报告。此外，与会嘉宾还深入院系开展专题论坛，与师生面对面深入交流。

据介绍，近年来，大连理工大学坚持做优就业服务，强化精准供给，着力建设“1352”高质量就业服务体系，打造以就业指导系列课程为核心，以咨询、讲座为辅助，以赛事、实践、工作坊、沙龙为载体的全过程、全要素、全覆盖就业指导体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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