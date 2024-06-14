人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

京津冀高校思想政治工作创新发展论坛创办

2024年06月14日18:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月14日电 （记者孙竞）日前，首届京津冀高校思想政治工作创新发展论坛启动仪式暨“05后大学生精准画像赋能高质量思政”研讨会在京举办。

北京交通大学党委书记、北京高校思想政治工作研究中心主任王稼琼表示，今年正值京津冀协同发展战略提出十周年，高校作为推动京津冀教育协同发展的主力军，在“打造中国式现代化建设的先行区、示范区”进程中发挥着重要作用，学校将坚持立足北京、服务京津冀，锚定高水平研究平台的职能定位，进一步加强思政中心建设，努力为高校思政工作贡献更大力量。

北京市委教育工委副书记、北京高校思想政治工作研究中心副主任王达品对京津冀高校思政工作创新发展提出了三点建议：一是要聚焦难点，加强共研共商。建议三地定期举办学术论坛，共同攻关解决难题，推动思政工作理论和实践创新。二是要突出优势，加强资源共享。用好“大思政课”资源汇聚优势，发挥数字科技优势，多打造沉浸式教学场景。三是要抓住关键，助力队伍成长。要不断壮大专家队伍，凝聚思政工作骨干力量，举办高水平学术研讨和科研培训活动，为工作队伍的专业化和专家化成长创造更多条件、搭建更多平台。

北京交通大学党委副书记、纪委书记、北京高校思想政治工作研究中心副主任王文文介绍了“京津冀高校思想政治工作创新发展论坛”的创办背景、总体情况以及工作思路。她表示，未来，论坛将着力聚焦京津冀高校思政工作理论和实践问题开展学术研讨，紧密团结京津冀高校思政工作战线力量进行难题攻关，全力搭建京津冀共享的立体化学术交流平台和人本化队伍成长平台。

主旨报告环节，北京科技大学党委副书记于成文、北京大学马克思主义学院党委书记孙蚌珠、北京师范大学马克思主义学院院长张润枝、天津师范大学马克思主义学院常务副院长李朝阳、燕山大学马克思主义学院院长柴勇，分别从如何推动思政课高质量发展、如何把握思想热点加强大学生思想政治教育、如何发挥行业优势精准做好思政工作、如何提高思政课的针对性和实效性等方面，分享了自身以精准思维推动高校思政工作高质量发展的理论与实践思考。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部