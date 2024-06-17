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北京中医药大学：三个长学制特色专业培养中医药发展领军人才

2024年06月17日14:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月17日电 （记者郝孟佳）2024年全国高考落下帷幕，考生们很快就要进入填报志愿的阶段。人民网教育频道特别邀请到北京中医药大学校长唐志书，介绍学校在中医药人才培养、特色专业、教学资源等方面的情况，为考生提供参考。

北京中医药大学的办学历史可追溯到1956年，是国务院批准创办的首批高等中医药院校，也是唯一一所教育部直属的中医药院校。目前，学校设有医学、工学、管理学、法学、文学等5个专业类别，中医学、中药学、针灸推拿学等16个本科招生专业。学校有一级学科国家重点学科2个，涵盖二级学科国家重点学科15个，国家中医药管理局重点学科48个，国家中医药管理局高水平中医药重点学科25个，一级学科北京市重点学科2个，二级学科北京市重点学科8个，北京市高精尖学科2个。

唐志书介绍，2024年，学校本科计划招生1930人。学校拥有三个长学制特色专业：中医学（领军人才培养计划）、中西医临床医学专业（华佗班）和中药学（时珍国药班）。这三个专业是通过本博贯通培养模式，培养既具有国际视野、优良中国传统文化素养，又能用现代科技创新中医药发展的领军人才。

中医学（领军人才培养计划）深入实施全程导师制，在第1学年为每位学生配备临床导师，在第3学年为每位学生配备科研导师，通过导师的引领作用，加强对学生的学业培养、学术引领、人生指导，培养学生的中医思维和临床能力，激发学生的学术兴趣和创新潜力。

中西医临床医学专业（华佗班）采取多院校、多学科、多平台的联合培养模式，将中西医在实践上有机结合，以中西医结合医学复合型人才培养为依托，充分利用中西医结合的临床实践和实践教学基地，提升学生综合实践能力与创新能力。

中药学（时珍国药班）实施本博贯通7-9年弹性学制培养，落实三制（导师制、学分制、书院制）和三化（小班化、个性化、国际化）育人模式，聘任海内外一流的师资队伍，强化创新教育，深化国际合作，培养全面发展的国际化、高素质、创新型人才。

唐志书表示，学校注重优化教学资源配置，为学生搭建现代化的教学实践平台。一是中医诊断虚拟仿真实训室，也称“中医诊断舱”。利用VR技术，模拟中医诊断过程，为医学生提供诊疗所需知识、经验和方法，启发医生思维，辅助医生诊断，实现了中医诊断数字化教学。二是中医经典智能实训室。打造中医经典教育“智能+”，可实现远程门诊带教，打破空间限制，提供真实临床环境，为学生走上临床做好充分的准备。三是方剂教学“领雁计划”实验室。在传统中医方剂学课程中加入方剂学科研探索，学生通过实验直观体会现代药理、化学、制剂及生命科学等多学科方法。四是中医基础理论课程群综合实训平台。该平台集教学、科研、科普参观为一体，搭载古今观天设备，能够为师生直观地呈现中医“天人相应”理论中蕴含的宇宙观。

“近三年用人单位对我校毕业生满意度平均达98%以上。”唐志书说，近年来，学校本科毕业生所学专业与工作对口率高，进入卫生和社会工作行业就业占比超60%，为服务国家发展战略、医药卫生行业发展输送了大批高素质人才。

(责编：李昉、熊旭)

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