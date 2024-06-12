人民网北京6月12日电 （记者孙竞）11日，第26届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛全国决赛落幕。经过激烈角逐，中国人民大学团队摘得桂冠，复旦大学团队荣获亚军，上海外国语大学团队、上海财经大学团队荣获季军。

辩论赛全国决赛现场。主办方供图

据介绍，本届大赛自去年11月启动以来，先后进行了校园选拔赛、地区复赛和全国决赛三个阶段，超过一万支辩论队伍参赛，最终141支队伍晋级决赛。全国总决赛辩题着眼全球重要议题，聚焦媒体在气候变化方面应采取的报道方式，引导辩手们分析媒体进行积极正面报道和警示性报道的利弊。全国四强队伍在对决中紧扣辩题，在立论驳论中展现真知。

外研集团（外研社）党委书记、董事长，外研社王芳社长介绍，本届辩论赛题目覆盖经济、科技、人文社会、环境等多元领域，呈现观点碰撞和思想交锋。依托数字技术，大赛以线上线下结合的形式举办，实现了更广泛的覆盖和更便捷的参与。大赛有效推进了高校英语辩论课程的开设和发展，推动了高校外语教学改革。

北京外国语大学副校长、教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会主任委员孙有中表示，辩论赛为青年学子们搭建了展现沟通艺术与思辨能力的广阔平台，在培养高水平国际化外语人才、提升跨文化思辨能力和国际传播能力方面发挥了重要作用。他鼓励全国高校学子积极参赛、敢于挑战自我，携思辨同行、探求真理道路，向世界讲好中国故事。

据悉，“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛创办于1997年，目前已举办至第26届。大赛由北京外国语大学主办，外语教学与研究出版社、北京外国语大学中国外语测评中心、北京外研在线数字科技有限公司承办。大赛连续五年被纳入教育部中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录。

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