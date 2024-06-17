人民网北京6月17日电 （记者李昉）北京市2024年高考已于6月10日结束，记者从16日举行的高考评卷媒体开放日活动上获悉，北京高考评卷工作已于11日开始，预计24日结束。期间，全市组织1547名教师，在北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京工业大学等6个评卷点进行评阅。

记者在位于清华大学的数学评卷点看到，现场实行封闭式管理，所有人员须凭有效证件入场。入口处设立了安检门与手持扫描仪等设备，实行严格安检。北京教育考试院副院长周玉玲介绍，高考评卷场所采取公安人员值守、昼夜值班巡逻等措施确保安全，要求每班值班人员不得少于3人，严禁无关人员进入评卷场所。

2024年北京市高考数学评卷点。北京教育考试院供图

为确保评卷工作的安全准确，北京市严格评卷工作程序。答题卡扫描后，采取加密手段隐藏考生信息。客观题由评卷系统自动识别选项并根据标准答案直接评分。对主观题图像按题切块后，通过评卷系统随机分发到相关评卷教师账号，每名评卷教师只负责分发题目评阅，无法看到考生整张试卷。正式评卷前，学科评卷组组织全体评卷教师进行业务培训，使每名教师掌握评分标准和评分细则，防止出现偏宽、偏严或宽严不一的现象。

在评卷过程中，各科目试题全部实行“背靠背双评”，对双评超过阈值的再进行三评或者四评。评卷专家每天对评卷质量进行一定比例的抽检，对经过三评或者四评的仲裁卷全部进行复查，确保每份答卷的评判科学客观、公平公正。各科目评阅结束后，组织专人对评卷数据进行专项复核，采取两套系统背靠背校验，依照规定程序和步骤对各个环节逐一排查，确保成绩信息的准确可靠。

2024年北京市高考数学评卷点。北京教育考试院供图

清华大学评卷点负责人介绍，今年参加高考数学评卷的教师超过270位，其中超一半来自清华大学，其他评卷教师为各区教研员及一线骨干教师。除选择题40分由机器判卷之外，其他题目均由评卷点教师进行评阅。截至目前，数学科目每道试题均已出现单题满分的考生。

今年北京高考语文评卷点仍设立在北京大学。语文评卷组专家介绍，今年语文卷的考查内容基本稳定，试卷结构与去年保持一致。对于外界较关注的高考作文，相关评卷教师则表示，目前已出现备选满分作文，最终还需专家组进一步复核评定。

据悉，北京市将于6月25日中午前发布考生高考成绩，同时发布各批次录取最低控制分数线和全市考生分数分布表。6月27日8时至7月1日17时，统考考生填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。录取工作将于7月8日至8月2日进行。

(责编：郝孟佳、熊旭)