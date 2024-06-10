人民网北京6月10日电 （记者郝孟佳）6月5日至7日，第三届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛大健康、科技创新、高职、社会服务、文化创意、乡村振兴赛道的分赛道现场决赛分别在首都体育学院、北京科技大学、北京建筑大学等地同期举办。大赛以“京彩青春·创响未来”为主题，“创新引领创业，创业带动就业”为主线，全方位、多角度支持大学生创新创业。

记者了解到，分赛道现场决赛采取“6+4”路演答辩模式（即6分钟项目陈述和4分钟项目答辩），六个赛道分别邀请创业导师、高校创新创业教育者等担任评委。各团队负责人从项目概况、技术与产品、市场、商业模式等多个维度进行了现场讲解和展示。每个赛道获得一等奖的创业团队晋级总决赛排位赛，并将于9月中旬角逐进入总决赛冠军赛。

同时，大赛还设立“京彩大创”北京大学生创新创业发展基金（第一期规模为1亿元），解决大学生创新创业过程中遇到的资金瓶颈问题，持续赋能北京地区高校大学生创新创业；设立“京彩大创”北京高校科转加速器（1万平米），重点针对每年大赛涌现的优秀项目，为创业者提供全流程、全链条的创业支持。

据悉，本届大赛由北京市教委、北京市人力资源社会保障局和北京市发展改革委共同主办，北京高校大学生就业创业指导中心承办。大赛吸引了6900支团队报名参加，经过网评初赛，825支团队获得“百强创业团队”荣誉。经过网评复赛，253支创业团队获得北京大学生创新创业“百粒‘金种子’项目（2024）”荣誉。

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