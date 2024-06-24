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2024高招系列报道

天津科技大学：2024年本科计划招收5625人

2024年06月24日09:21 |
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2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

天津科技大学是中央和地方共建、天津市重点建设高校，是以工为主，工、理、文、农、医、经、管、法、艺、教育等学科协调发展的多科性大学。学校始建于1958年，是中国首批四所轻工类本科院校之一，入选国家高等学校学科创新引智计划（“111计划”）、教育部“卓越工程师教育培养计划”，校园环境优美，师资力量雄厚，科研实力卓越。

人民网：请您介绍一下学校的优势学科及特色专业。

天津科技大学：学校现有轻工技术与工程、食品科学与工程、化学工程与技术、机械工程4个一级学科博士学位授权点和生物与医药专业学位博士授权点；20个一级学科硕士学位授权点和12个硕士专业学位授权类别。学校建有国家级重点学科——发酵工程，还有轻工技术与工程、食品科学与工程两个学科入选天津市高校顶尖学科培育计划。

2024年，学校本科招生专业56个，还有2个中外合作办学项目，其中入选国家级和省部级一流本科专业建设点32个，教育部“卓越工程师”教育培养计划专业3个，通过中国工程教育专业认证7个。

人民网：学校教育教学有哪些创新改革举措？

天津科技大学：2024年，学校紧密围绕《天津科技大学关于加快推进高质量内涵发展的意见》，实施“本科强基”行动，通过五种特色人才培养模式，全面提升人才自主培养质量。

学校有五种特色人才培养模式：一是现代产业学院。面向国家经济社会发展需求，面向天津市重点产业链，培养符合产业高质量发展需求的高素质创新型和应用型人才。

二是专业特色学院。面向国家和天津市发展战略需求，加快科技创新和关键核心技术攻关，培养高质量专门人才。

三是未来技术学院。瞄准未来前沿性、革命性、颠覆性技术发展，培养未来技术创新领军人才。

四是基础学科拔尖培养基地。面向应用化学和海洋科学基础学科，培养具有家国情怀、世界胸怀，能够勇攀科学高峰的基础理科拔尖人才。

五是“本硕博”贯通培养项目。立足轻工优势特色学科，选拔优秀本科生，培养基础扎实、能力突出的高层次人才。

人民网：请介绍学校的转专业机制及辅修专业政策。

天津科技大学：学校转专业不设转出门槛，学生入学一年后可依规定结合自身发展需求申请转专业，按照转入专业的准入要求和综合评价进行考核遴选。学生还可以根据自身兴趣和个人规划辅修其他专业，申请辅修学位。

学校推出食品营养与大健康、人工智能与大数据、智能财务管理、数字金融、智慧物流、智能生物工程、创业管理、中华传统文化等微专业，学生可从个性培养及创新拓展课程中选课修读，完成微专业培养方案规定的学习任务，将会获得天津科技大学微专业证书。

人民网：学生的升学深造情况以及创新创业情况。

天津科技大学：学校是国务院首批批准具有硕士学位授予权、第二批具有博士学位授予权的学校，有完备的本硕博教育体系，几乎覆盖学校所有本科专业，在本校就可以实现继续深造的个人规划。学校也是具有推荐免试研究生资格的高校。学校每年的升学率在20%以上，且升学率正逐年上升。2023年，学生考入清华大学、北京大学、南开大学、天津大学等重点院校的学生比例占升学人数的54.10%。

学校注重创新创业教育，深入实施“双创提质”行动计划，建有国家级众创空间、教育部中美青年创客交流中心，学生在国内和国际创新创业大赛中屡创佳绩。

学校坚持以高质量就业行动助推高质量内涵发展，积极为学生搭建就业供需对接平台。2023年，学校走访企业1085家，为学生提供就业岗位11万余个，保证每个学生至少有15个岗位选择，学生就业覆盖信息技术、机械制造、生物化工等多领域。学校整体毕业去向落实率逐年提升，2022、2023年连续两年获评天津市高校毕业生就业质量考核评价优秀单位。

人民网：请介绍一下2024年学校招录政策？

天津科技大学：2024年，学校本科计划招收5625人。计划结构也有相应调整，缩减了部分文科专业计划，增扩了理工类专业计划，如：机械类、自动化类、人工智能、计算机、食品生物化工等专业均有一定增扩。在实施院校专业组模式的高考改革省份，学校依据新选考科目的要求，设置细分了专业组，最大可能降低调剂概率，全面助力考生实现报考志愿。

(责编：郝孟佳、刘凡)

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