孙 怡

马耳他一所高中的中文课堂上，孙怡带着学生朗诵龙年祝福语。

作者供图

从2017年到2023年，纪能文在担任马耳他大学孔子学院中方院长的6年时间里，遇到了很多喜欢中国文化的当地人。有的因为看了一场中国文化表演，有的因为听了一个中国故事，有的因为喜欢中文老师讲的内容，就变成了中文学习者和中国文化爱好者。

他们的故事为国际中文教育这幅画卷增添亮丽一笔，也推动了中国和马耳他两国的人文交流和民心相通。

喜欢听中国故事

从中文学习者到中文老师，艾米·西贝拉斯用了2年时间。她曾是马耳他大学中文学习者，如今是圣·多萝西高中的中文老师，负责教授7至9年级的中文课程。“中国故事非常有意思，我喜欢听中文老师讲中国故事”，这个爱好成为艾米·西贝拉斯学习中文的动力。她经常阅读中国报纸，并把报纸上有趣的故事分享给家人和学生。现在，艾米·西贝拉斯一边教中文，一边复习汉语水平考试（HSK），准备申请到中国访学，亲身感受中国和中国文化。她最想去中国江苏南京，“因为那里有很多有故事的地方，而且我的中文老师在南京等我”。

朱莉安·克雷莫纳是艾米·西贝拉斯的学生，在老师的影响下爱上了中国汉字。这个年仅12岁的女孩开心地分享了自己的生日愿望——想去中国看一看甲骨文。因为她属龙，今年是她的“本命年”。她大声地跟着老师一起读龙年祝福语，并在本子上一遍又一遍地练习不同字体的“龙”字。“我将来要学习考古专业，研究中国的甲骨文。”朱莉安·克雷莫纳说。

中文带来更多就业机会

斯蒂芬妮·扎赫拉是马耳他圣母医院的一名护士，同时也是马耳他大学“中医针灸和文化”硕士课程学员。她坦言，自己在工作中，经常听到患者主动要求进行中医治疗。因为腰痛，她去中医门诊接受了针灸治疗，感受过疗效后，便爱上了中医并下决心要学中医。如今，她一边练习针灸，一边学习中文，准备今年暑假参加上海中医药大学的暑期夏令营，沉浸式体验“中文+中医”的学习之旅。

据介绍，中医硕士课程于2015年启动。课程内容除了中医诊断、针法、灸法等，还包括中国历史文化概况等。

阿尔多·加莱亚是马耳他旅游学院烹饪艺术专业的一名讲师，在“中餐烹饪技艺交流活动”中，他目不转睛地盯着中餐厨师的动作，生怕错过一个细节。为了更好地理解中国饮食文化，阿尔多·加莱亚1年前报名参加了学校的中文课程。他说：“希望以后学校能开设专门的中餐烹饪课程，师生们既能学习中文，也能学习中餐烹饪技能。”

在马耳他，像艾米·西贝拉斯、斯蒂芬妮·扎赫拉等热爱中文和中国文化的年轻人越来越多。如今，越来越多的马耳他青少年通过学习中文，打开认识了解中国的大门，成为促进中马文明交流互鉴、增进文明对话的友好使者。

（作者系南京师范大学国际文化教育学院博士生，曾任马耳他大学孔子学院中文教师）

(责编：李依环、李昉)