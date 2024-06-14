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教育数字化战略行动持续推进

智慧校园，科技感满满

本报记者 丁雅诵
2024年06月14日08:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在第33届（2024年）北京教育装备展示会上，观众参观智慧教学融合平台。
　　张秀科摄（人民图片）

　　浙江省建德市明珠小学励珠机器人社团的学生在老师指导下，体验操作机器人。
　　宁文武摄（人民图片）

　　江西省上饶市广丰区洋口中心小学人工智能教室里，学生们在老师的指导下开展人工智能科普课程。
　　朱文标摄（人民图片）

　　教室里，联网的电子大屏可以随时调取优质课件资源；操场上，智能体育设备让课间10分钟更加有趣；打开手机，各种校园数据信息一应俱全……智慧校园，科技感满满。

　　当前，国家教育数字化战略行动扎实推进，校园信息化建设正迈向应用融合创新的智慧校园新阶段。各级各类学校积极探索智慧校园建设，开辟教育新形态，提升师生数字素养，让数字技术为全面育人服务。

　　基础设施设备环境基本建成

　　在北京市东城区一所小学，五年级学生正在上博悟研学课。教室智能交互屏幕上，大型青铜器后母戊鼎清晰呈现。

　　学生邢臣洋用手指在交互屏上轻轻滑动，后母戊鼎便随之转动。“360度展示！”邢臣洋说，“即便到博物馆参观，受展柜和灯光影响，也不易看清全貌。现在我们可以在屏幕上进行高清放大，深入探究每一个细节。”

　　“利用增强现实、虚拟现实及云端数字计算等多重技术，我们将中华优秀传统文化博悟课程资源进行了数字转化，引入博物馆虚拟场景，构建起沉浸式、交互式、体验式课堂。”史家小学副校长郭志滨介绍，全新的教学场景让学习不只是浏览和听讲，还能培养学生观察思考、解决问题、表达观点的能力，促进核心素养发展。

　　在更加注重实际操作的职业教育领域，智慧设备让教学质量有了实质提升。

　　江西省南昌市的国家职业教育虚拟仿真示范实训基地中，仿真机场塔台、飞机模型、发动机模型等设备一应俱全。“戴上训练眼镜、手握操作笔，就能看到机器设备的内部结构，还能动手拆装，很真实、很直观。”实训基地开发运营部相关负责人介绍，虚拟仿真实训让教学突破了空间限制，让学生能在低成本反复训练中提升技能水平。

　　智慧校园建设，离不开基础设施的不断完备。我国智慧教育基础设施设备环境基本建成。“依托千兆光网、5G等网络基础设施，智慧校园实现了师生、设备、教育资源的广泛连接。”中国信息通信研究院技术与标准研究所副总工程师臧磊表示，“智慧校园提供的在线教学、全息课堂、虚拟仿真实验实训等新型教学方式，将优质课程资源、情境化专题资源融入日常教学，为学生提供真实生动的学习场景，构建起超越实体教室和校园边界的学习模式。”

　　数据分析与多元应用不断增强

　　浙江省杭州市丁兰第二小学的体育课上，学生们练习立定跳远的同时，一旁的智慧体育系统也在通过6个高分辨率、高帧率的摄像头，对学生起跳、落地和跳跃过程中的关键节点进行全方位、多细节的捕捉。

　　“摆臂角度偏小”“起跳速度慢”“单脚落地”……系统自动识别学生动作，并提醒学生改进。

　　“智慧体育系统不仅能实现动作数据的自动采集和分析，还可以根据学生的运动完成度生成报告。根据报告内容，教师上课有了科学依据，教学评价将更加精准。”杭州市上城区教育学院教育信息资源中心副主任李庆力说。

　　数据是智慧校园建设中的关键要素。有效的数据分析与应用，有助于了解学生状态、实现个性化服务，进而发现教学问题、帮助科学决策。

　　在天津市第十九中学，教学楼中部的共享空间是最受学生欢迎的休闲区。校长卢冬梅分享了学校利用数据信息做好项目建设的故事。

　　“我们每个学生都有一张校园卡，可以在学校的漂流书柜借书。漂流书柜兼具借阅和轨迹采集功能，每当学生拿校园卡经过时，就能采集到一个数据。”卢冬梅介绍，“数据帮助我们识别出学生的行为习惯和社交需求，根据轨迹数据，我们在经过次数最多、停留时间最长的教学楼中部某区域建起了共享空间。”

　　着眼教育大数据赋能教育教学改革，充分发挥数据对智慧校园的支撑作用，国家教育数字化大数据中心建设已起步。“我们一方面将延展国家智慧教育平台运行监测范围，拓展监测深度；另一方面要建设数据治理平台，通过各类政务数据共享，创新新生注册、精准资助、智慧思政、校园安全等应用场景，赋能各类管理服务。”教育部科学技术与信息化司相关负责人表示。

　　师生多样化需求得到快速响应

　　打开复旦大学“智慧书院”小程序，“陈望道旧居参观”“篆刻工坊篆刻体验活动”“第五届篮球训练营”……各种最新校园活动映入眼帘。

　　“点击相关链接，便可预约参加，十分方便。”历史学系2021级本科生张梓萱说，“‘智慧书院’提供丰富的校园信息，又能让老师与同学进行互动；浏览、组织或参与活动可以获得不同的积分，来兑换书院文创产品，提升了大家的积极性。”

　　“我们希望通过搭建轻量化的小程序，打造一个书院宣传的便捷窗口、书院活动的统一入口、师生互动的良好接口。”复旦大学党委学生工作部部长艾竹介绍，基于人才培养目标和学生成长需求，正在开发育人资源自动精准推送的新功能，提升资源与学生匹配的精准性。

　　智慧校园的应用，还体现在智慧服务和智慧管理方面。臧磊表示：“通过升级校园管理服务平台，建设联动互通的一站式综合信息系统，既能为学校师生提供快速响应的优质服务，也有助于提升学校的管理决策能力。”

　　活动结束后，用品很快就能分类归位，上海市建青实验学校开发的应用程序，让每件教具的名称、图片、数量等信息一目了然，不仅方便存取使用，还能为学校购置用品、教师选用器材提供参考；一键预约、刷脸进入，哈尔滨工业大学的智慧场馆预约系统，大大提高了体育场馆的使用效率……如今，人人参与、人人建设、人人享有的智慧校园正成为新常态。

　　“目前，作为供给侧的教育信息化企业推出了丰富的智慧校园产品，但不少产品仍未触及校园用户真正的需求和痛点，场景设计和业务能力仍待完善。”臧磊表示，应加强供需对接，加快定制化智慧校园产品研发能力建设，更好匹配学校多样化需求，提升师生的使用体验。

(责编：郝孟佳、李昉)

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