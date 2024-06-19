天津大学校长 金东寒

党的二十大报告提出，到2035年建成教育强国。强教必先强师，教师队伍素质直接决定着大学办学能力和水平。习近平总书记在致全国优秀教师代表的信中深刻阐释了中国特有的教育家精神的内涵，进一步回答了我们要建设一支什么样的教师队伍的重大问题，为高校教师队伍建设工作提供了根本遵循。天津大学坚持以教育家精神为引领，着力建设一支师德高尚、结构优化、能力卓越的高素质教师队伍，为教育强国建设提供坚实保障。

第一，培育“大先生”，展现立德树人“大作为”。学校要立德树人，教师首先要当好“大先生”，做学生为学、为事、为人的示范。天津大学大力弘扬教育家精神，建立全方位培养体系，提升教师育人能力，引导教师以教育家精神为价值指引和强大动力，努力用高尚的人格感染学生，用奋斗的精神激励学生，身体力行践行社会主义核心价值观，做塑造学生品格、品行、品味的“大先生”。

一是涵养“大德行”。教师是人类灵魂的工程师，肩负着为党育人、为国育才的重要使命。要培育教育家，需要加强教师的理想信念教育，让广大教师始终同党和人民站在一起，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。不断加强教师的理论武装，引导教师心怀“国之大者”，自觉将自己的教育追求融入党和人民的伟大实践，争做“四有”好老师，当好“四个引路人”。引导教师提升道德修养，发布《天津大学师德公约》，开展师德大讲堂，组建师德宣讲团，组织师德主题征文活动，让教师以德施教、以德立身，成为“经师”和“人师”相统一的“大先生”。

二是增长“大智慧”。好老师不是天生的，而是一个不断积累、长期实践的过程。把教育家精神纳入各级各类培训，健全教育教学研究活动机制，加强教学型教师队伍及教学团队建设，不断提升教师遵循教书育人规律，因材施教的育人智慧和育人能力。组织教学竞赛，实施进阶式教学能力提升计划，引导教师持续创新“教”与“学”的方法，推动育人从单纯的“知识传授”向“知识传授”“价值塑造”和“能力培养”三位一体转变，培养更多德智体美劳全面发展的时代新人，以更大作为服务新时代教育强国建设。

第二，打造大平台，营造尊师重教“大环境”。良好的从教环境是实现“优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现”的有力支撑。高校要大力营造识才爱才敬才用才的氛围，创造支持教师安心从教、持续发展的良好环境，以好的环境滋养教师心灵，激发广大教师通过教书育人传道尚美、成风化人的内在动力，引导教师自觉践行胸怀天下、以文化人的弘道追求。

一是拓宽人才引进平台。人才引进是高质量队伍建设的“源头活水”。不断创新人才引进方式方法，依托学校事业发展报告会、北洋青年科学家论坛、学科高水平学术会议等搭建引才聚才大平台。聚焦学校优势学科、国家战略急需相关学科建立“人才特区”，为优秀人才提供有竞争力和吸引力的环境条件，打造近悦远来的“人才高地”。依托大型地震工程模拟研究设施等大科研平台，围绕“四个面向”建设大团队，引导人才主动服务国家重大战略。

二是建好人才支持平台。提升教师队伍质量不仅要让优秀人才进得来，更要留得住、用得好。高校要留住人才，需要用情用心用力做好人才服务工作，加强对教师的关心支持，着力构建教师发展成长的优良生态环境。注重跟进服务，通过青年教师午餐会、校领导与青年教师面对面座谈会等平台，及时了解教师急难愁盼问题，着力解决教师后顾之忧，让教师能够安心教书、专心育人、潜心科研。

第三，推动大改革，打通队伍建设“大动脉”。教师是教育工作的中坚力量，制度引领是驱动教师创新创造的重要动力。高校要聚焦管理顽疾，实施破解之策，以制度改革激发教师队伍创新活力，培育教师加强自律、追求卓越的内生力量。深入实施新时代人才强校战略，把握好人事制度改革这一教师队伍建设的突破口和“先手棋”，不断完善现代高校教师管理制度，推进教师队伍建设治理体系和治理能力现代化。

一是深化评价机制改革。人才评价“指挥棒”指向哪里，教师发展就会朝向哪里。以评价机制改革为牵引，牢牢抓住全面提高人才培养质量这个核心点，多维度考察教师在思政建设、教学投入、人才培养成效等方面的实绩，引导教师把教书育人作为第一职责，把上好课作为第一要务，将更多的时间、精力投入到教书育人工作中。

二是推动发展机制改革。新时代，教师发展呈现多元化趋势，尤其是青年教师的发展差异性不断增大。高校要聚焦不同类别不同阶段教师在发展中遇到的“中梗阻”，做到靶向分析、精准施策。深入推进分类管理模式，建立全方位分类教师培养体系，按照教师成长周期的不同阶段实施精准变革，努力实现“人尽其才，才尽其用”。要统筹推进各类人才可持续发展，打破教师高质量发展的“重重壁垒”。从学术发展、教学能力、学科队伍建设等方面为青年教师定制培养方案，支持青年教师挑大梁、当主角，努力培养造就更多新时代教育家。

(责编：郝孟佳、熊旭)