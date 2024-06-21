人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聚焦构建良好导学关系

北京工商大学评选首届“四优”研究生导学团队

2024年06月21日11:02 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月21日电 （记者李依环）什么是良好导学关系、如何构建良好导学关系、怎么健全导学关系评价保障机制、怎样以良好导学关系助推研究生教育高质量发展……带着对这些问题的探索和思考，日前，北京工商大学举办首届“四优”研究生导学团队评选活动。

北京工商大学评选首届“四优”研究生导学团队。校方供图

北京工商大学评选首届“四优”研究生导学团队。校方供图

活动现场，该校15支优秀导学团队同台展示。经过200余名师生评委综合评判，最终，近10项可推广的导学团队建设经验脱颖而出。据悉，这场评选是北京工商大学着力以构建良好导学关系为抓手，以学术能力培养为牵引，创新研究生思想政治工作体系和人才培养机制，全面提升研究生培养质量的重要探索举措。

带领导学团队潜心营养学产学研一体化攻关，为60多家企业新增产值70多亿元；跟进式与引导式相结合，探索培养研究生能力，为行业培养了一批优秀青年科技人才；厚植家国情怀，关注心智障碍者的法律保障研究，为心智障碍者和失能失智者家庭带去希望之光；坚持经世济民，在导学共同体构建、学术能力培养、就业能力塑造等方面形成成功经验……记者了解到，在长期的教育教学实践中，进入决赛的15支导学团队形成了各具特色的育人经验。

北京工商大学党委常委、副校长寇红江总结发言。校方供图

北京工商大学党委常委、副校长寇红江总结发言。校方供图

“良好导学关系是办好高质量研究生教育的重要基石。”北京工商大学党委常委、副校长寇红江表示，今后，学校将持续以立德树人优、导学关系优、科研成果优和团队发展优为评价标准的“四优”研究生导学团队创建为抓手，充分激活情怀、责任、信任、卓越因子，创新导学团队育人模式，促进思政教育与科学研究同向同行，培育更多精神共鸣、价值认同、学术共进的导学共同体，培养更多优秀人才，为北京高水平人才高地建设贡献北工商力量。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部