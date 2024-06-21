人民网北京6月21日电 （记者李依环）什么是良好导学关系、如何构建良好导学关系、怎么健全导学关系评价保障机制、怎样以良好导学关系助推研究生教育高质量发展……带着对这些问题的探索和思考，日前，北京工商大学举办首届“四优”研究生导学团队评选活动。

北京工商大学评选首届“四优”研究生导学团队。校方供图

活动现场，该校15支优秀导学团队同台展示。经过200余名师生评委综合评判，最终，近10项可推广的导学团队建设经验脱颖而出。据悉，这场评选是北京工商大学着力以构建良好导学关系为抓手，以学术能力培养为牵引，创新研究生思想政治工作体系和人才培养机制，全面提升研究生培养质量的重要探索举措。

带领导学团队潜心营养学产学研一体化攻关，为60多家企业新增产值70多亿元；跟进式与引导式相结合，探索培养研究生能力，为行业培养了一批优秀青年科技人才；厚植家国情怀，关注心智障碍者的法律保障研究，为心智障碍者和失能失智者家庭带去希望之光；坚持经世济民，在导学共同体构建、学术能力培养、就业能力塑造等方面形成成功经验……记者了解到，在长期的教育教学实践中，进入决赛的15支导学团队形成了各具特色的育人经验。

北京工商大学党委常委、副校长寇红江总结发言。校方供图

“良好导学关系是办好高质量研究生教育的重要基石。”北京工商大学党委常委、副校长寇红江表示，今后，学校将持续以立德树人优、导学关系优、科研成果优和团队发展优为评价标准的“四优”研究生导学团队创建为抓手，充分激活情怀、责任、信任、卓越因子，创新导学团队育人模式，促进思政教育与科学研究同向同行，培育更多精神共鸣、价值认同、学术共进的导学共同体，培养更多优秀人才，为北京高水平人才高地建设贡献北工商力量。

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