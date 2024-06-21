2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

电子科技大学成立于1956年，是新中国成立的第一所电子信息类高等学府，前身为成都电讯工程学院。1997年学校成为首批“211工程”重点建设高校，2001年进入“985工程”大学的行列，2017年成为首批入选“双一流A类”大学的高校，2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。

人民网：学校的优势及特色专业有哪些？

电子科技大学：学校的电子科学与技术、信息与通信工程入选国家“双一流”建设学科名单。在ESI（基本学科指标数据库世界学科排名）中，学校16个学科进入全球前1%，其中工程学、计算机科学和材料科学3个学科进入世界前千分之一，位列世界前百强。

2024年，学校共有3个本研贯通培养的专业在全国部分省份进行招生：第一个是以培养计算机科学领域世界一流科学家为目标的“珠峰计划”，招生专业名称为“计算机科学与技术（国家‘珠峰计划’拔尖人才实验班）”；第二个是以培养电子信息及相关领域创新引领性人才为目标的“成电英才计划”拔尖创新人才实验班，招生专业名称为“电子信息类（‘成电英才计划’拔尖创新人才实验班）”；第三个是电子科技大学与西南财经大学联合举办“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目，实施“新工科+新商科”的教育模式，招生专业名称为“计算机科学与技术（智能金融与区块链金融‘双A’联合学位实验班）”。上述三个项目的学生均享有全保研资格。

人民网：2024年学校招生专业有无变化？2024年学校招生计划如何安排？

电子科技大学：学校2024年总体招生计划稳中有升，共计招生5050人，较去年增加20人。其中，河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西等省份招生有所增加。3570人以电子科技大学的名称进行招生，1480人以电子科技大学（沙河校区）的名称进行招生。

2024年，集成电路设计与集成系统（国家示范性微电子学院）专业从“电子科技大学（沙河校区）”代码调整至 “电子科技大学”的代码进行招生。自动化工程学院的招生专业由“工科试验班（智能仪器、智能控制）”更名为“电子信息类（智能仪器、智能控制）”，在全国部分省份进行招生。

人民网：学校在国际交流与合作方面有什么样的特色和举措？如何培养学生的国际视野和跨文化交流能力？

电子科技大学：学校大力实施国际化发展战略，已与世界70多个国家和地区的200余所大学、科研机构、企业建立友好合作关系。学校同一批国外知名高校签署了学生交流及联合培养协议，通过境内学习环节和境外学习环节的有机结合构建了学校国际化人才培养体系。学校40%的本科学生在校期间有海外学习经历，学生长短期留学目的地覆盖近50个国家和地区。学校还积极实施“一流伙伴计划”，与格拉斯哥大学、麦吉尔大学、瑞典皇家理工学院等建立了本硕博层次的多个合作办学项目。

(责编：李昉、熊旭)