成都：四川大学荷花盛开 成为毕业季打卡地
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为含苞待放的荷花。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄
6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄
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