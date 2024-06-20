原标题：成都：四川大学荷花盛开 成为毕业季打卡地

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为含苞待放的荷花。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为盛开的荷花。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄

6月19日，时值一年毕业季，四川大学望江校区荷花池里的荷花盛开，成为了毕业生们的打卡圣地，吸引了众多毕业生拍照留念。图为毕业生在荷花池边拍照留念。中新社记者 安源 摄

(责编：郝孟佳、熊旭)