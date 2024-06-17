人民网北京6月17日电 （记者李昉）近日，中国高等教育学会宣传工作研究分会2024年学术年会在大连理工大学举行。200余位专家学者齐聚一堂，以“担负新时代新的文化使命”为题，共同探讨高校宣传思想文化工作高质量发展新路径。

大连理工大学党委书记项昌乐表示，学校始终把宣传思想文化工作摆在重要位置，加快完善“大思政”体系、构建“大宣传”格局、树牢“大文化”理念、守好“大阵地”底线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

北京交通大学党委书记、分会理事长王稼琼表示，宣传分会要深化理论创新、舆论创新的职责定位，继续发挥优势特色，建强学术品牌，做好资政服务，发出更大声量，不断提升引领力、凝聚力和影响力。围绕如何担负新时代新的文化使命，他指出，要以文铸魂，夯实思想引领根基，坚持文化自立；以文培元，增强师生文化认同，坚定文化自信；以文化人，厚植校园文化沃土，助力文化自强，奋力开创新时代高校宣传思想文化工作新局面。

中国高等教育学会副会长姜恩来表示，希望宣传分会提高政治站位，增强做好新时代高校宣传思想文化工作的自觉性和主动性；加强学术研究，提高新时代高校宣传思想文化理论的引领力和创新力；围绕中心工作，提升分会对高校宣传思想工作的服务力和贡献度；创新内部管理，进一步推动分会高水平和可持续发展。

教育部宣传教育中心副主任蔡继乐表示，高校宣传战线是教育新闻舆论工作的重要力量，希望与高校宣传部门联手做好教育新闻舆论工作，在强化舆论引导、深化媒体融合、传播正能量、做好舆情应对上共同发力，为文化强国、教育强国建设营造良好氛围。

当天下午，与会代表分为四组开展专题研讨，深入剖析当前高校宣传思想文化工作的现状与问题，积极探寻高校宣传思想文化工作同心奋进、同题共答、同频共振的创新路径和方法。与会嘉宾还参观了大连理工大学校史馆、工程训练中心。

此外，会议期间还举行了宣传工作研究分会常务理事会和中国高等教育学会新闻宣传工作高质量发展工作研讨会。

(责编：李昉、熊旭)