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2024高招系列报道

广东外语外贸大学：9个双学士学位项目首年招生

2024年06月22日19:33 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

广东外语外贸大学是广东省高水平大学重点建设高校。学校具有鲜明的国际化特色，是华南地区国际化人才培养，外国语言文学、全球经济治理、涉外法治研究及中华文化国际传播的重要基地。

人民网：学校今年招生计划怎样安排？在广东有多少招生计划？

广东外语外贸大学：学校今年招生计划总数5300名。经济学、数字经济、经济统计学、中国语言文学类、汉语言文学（师范）、汉语国际教育（师范）、政治学类、计算机类、数学与应用数学等专业在广东省内招生计划数增幅较大，考生被上述专业录取的几率将进一步增大。

人民网：与往年相比，今年学校招生有什么新的亮点？是否有新增专业？

广东外语外贸大学： 学校的“商务英语+法学”“商务英语+数字经济”“德语+国际经济与贸易”“法语+国际经济与贸易”“俄语+国际经济与贸易”“西班牙语+国际经济与贸易”“意大利语+国际经济与贸易”“日语+国际经济与贸易”“朝鲜语+金融学”等9个双学士学位项目今年首次招生，学校成为广东省首家双学士学位项目建设高校。

广东外语外贸大学双学士学位复合型人才培养项目。学校供图

广东外语外贸大学双学士学位复合型人才培养项目。学校供图

今年，学校的供应链管理、克罗地亚语、匈牙利语、菲律宾语四个专业也是首年招生。学校还增设了数学与应用数学（师范）专业，另设有英语（师范）、汉语国际教育（师范）、汉语言文学（师范）专业。

此外，学校的工商管理（国际化管理创新班）、工商管理（商务智能创新班）、国际商务（CGMA创新班）、金融工程（创新班）、新闻学（全媒体国际传播创新班）也纳入高考招生。

学校在广东省招生专业组选科限制少。政治学类、计算机类、数学类都是单独成组，考生可以放心报考。

人民网：学校的转专业政策是怎样的？培养模式有哪些？

广东外语外贸大学： 学校的普通类本科生（不含合作办学专业）在校期间均有三次转专业机会：第一次是在新生入学报到后，根据学校公布的创新班选拔条件自愿申请，被考核后录取，进入新的创新班就读；第二、三次分别是参加第二、四学期全校范围内的转专业，学生转出时实行“零门槛”(即不设条件)，转入则需通过考核。学校的法学专业，在2023学年共接收了56名转专业学生。

人民网：学校的深造率、就业率如何？

广东外语外贸大学：学校是全国高校实践育人创新创业基地，每年有近三千名学生服务“广交会”“中国-东盟博览会”等大型涉外活动。学校获评“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”“全国就业先进工作单位”等荣誉称号。

毕业生就业持续保持“三高”态势。学校毕业生综合素质好，专业知识扎实，熟悉国际惯例，外语应用水平高，跨文化交际能力强，历届毕业生颇受社会各行业欢迎。学生高质量就业持续向好，就业薪酬稳中有升，就业满意度继续保持高位。2023届本科毕业生升学深造总人数为1356人，占本科生总人数的28.10%。

学校充分鼓励学子到联合国总部、联合国秘书处、联合国日内瓦办事处等国际组织实习、任职。2023年，到国际组织实习、任职的学生共计39人次，学生进入实习、任职的国际组织机构数扩大到24个。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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