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《中小学生心理健康读本》编写启动 明年秋季学期投入使用

2024年06月25日15:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月25日电 （记者孙竞）24日，《中小学生心理健康读本》编写启动会在人民教育出版社举行。

据介绍，《中小学生心理健康读本》由教育部体育卫生与艺术教育司组织编写，由全国学生心理健康工作咨询委员会副主任委员、中国人民大学心理健康教育跨学科平台首席专家俞国良担任主编。编写团队中，既有来自北京师范大学、中国教育科学研究院等高校及科研院所的专家学者，也有来自省市教研室、教科所、心理健康指导中心的教研员，以及来自中小学一线的优秀心理健康指导教师。

《中小学生心理健康读本》编写启动会现场。人民教育出版社供图

《中小学生心理健康读本》编写启动会现场。人民教育出版社供图

俞国良介绍，读本内容将按照学习心理健康知识、参加心理健康活动、掌握心理健康方法三条主线螺旋上升，同时注重整体育人功能，坚持五育并举，从德、智、体、美、劳全面发展的视角促进学生心理健康，以“主题+专题”的编排方式，有针对性地提升中国学生的整体心理素质和心理健康水平。

《中小学生心理健康读本》顾问、教育部中小学心理健康教育专家指导委员会名誉主任、北京师范大学资深教授林崇德指出，当前学生出现的心理问题是个复杂的社会问题，需要学校、家庭和社会共同努力，编写一套具有权威性、示范性的读本，对中小学开展心理健康教育很有必要。

据悉，《中小学生心理健康读本》计划于2025年秋季学期开始投入使用。

(责编：李昉、刘凡)

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