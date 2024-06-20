人民网北京6月20日电 （记者唐婕）近日，全国高校健康学校建设工作交流研讨活动在清华大学举行，清华大学校领导、教育部体育卫生与艺术教育司有关负责人出席活动并致辞，来自全国42所高校的健康学校建设牵头部门主要负责同志参加。

会议现场。学校供图

清华大学校领导表示，新时代以来，清华大学继续发扬优良传统，坚持健康第一的教育理念，逐步形成清华特色健康学校建设模式和学生健康促进机制，系统提升学生综合素质、健康素养和健康水平。未来，清华大学将与各界同仁一道，进一步探索具有中国特色的健康学校建设路径，努力形成中国高校健康教育的独特范式。

教育部体育卫生与艺术教育司有关负责人表示，健康学校建设是落实健康中国战略的重要举措，是推进新时代卫生与健康教育的重要抓手，各高校要牢固树立“大卫生、大健康”理念，将健康融入教育教学全过程。要通过不断深化健康教育改革、加强校际合作交流、推广先进经验，加强校园健康服务能力，为学生创造健康成长的良好环境，全面提升学生健康素养和综合素质，努力培养德智体美劳全面发展的新时代优秀人才，为健康中国建设贡献高校力量。

参会高校代表围绕《教育部办公厅关于实施全国健康学校建设计划的通知》精神，就健康学校建设总体规划或某一领域开展工作成果作主题发言，并进行分组讨论，展示了各自的创新举措和取得的成效。

据悉，本次交流研讨活动旨在落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《教育部办公厅关于实施全国健康学校建设计划的通知》精神，推动高校牢固树立“大卫生、大健康”理念，将健康融入高校建设的全过程，促进高校间的工作交流，提升健康学校建设水平。

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