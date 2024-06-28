王一涵

最近，职业类目又“上新”了。人力资源和社会保障部日前发布公示，拟增加网络主播、智能网联汽车测试员等19个新职业以及移动操作系统应用设计员等29个新工种。又一批新职业被“认证”，丰富了青年人的职业赛道，也增强了从业者的职业归属感。

此前，从2019年到2022年，人社部已陆续发布了5批共74个新职业。从健康照护师到社区助老员，从VR工程技术人员到工业互联网运维员……新职业发布如此“频繁”，背后是社会分工的不断细化和产业新动能的持续增长。可以说，新职业的出现，是时代发展、技术进步和产业结构不断升级的综合结果。

职业类目“上新”，体现出规模庞大的人才需求。从人社部最新公示的19个新职业名单可以发现，新职业主要集中在数字经济、智能制造信息技术和现代服务等领域。以数字经济为例，中国数字经济快速发展带来旺盛的数字人才需求，据测算，中国数字化人才缺口在2500万至3000万左右，并且还在不断扩大。新职业名单的“扩列”，恰好回应了市场对新型人才的渴求，有望引导越来越多的从业者投入新的市场蓝海中，促进人才队伍高质量发展。

新职业的不断涌现，也体现出人民日益增长的美好生活需要。近年来“冰雪热”“露营热”持续升温，人们的户外休闲诉求不断提升，滑雪巡救员、休闲露营地管家等新职业和新工种应运而生；而人们对“一老一小”服务的旺盛需求，也催生了社区助老员、老年助浴员等新工种的出现；同样的，在旅行业，民宿管家这一新职业在短短几年内实现了从零到百万级规模的跨越……这些“小而美”的新职业的出现，是人们追求美好生活的必然结果，也为满足大众个性化、多样化的美好生活需求提供了坚实支撑。

新职业层出不穷，说明社会劳动分工越来越精细化，这也对劳动者的能力素养提出了更全面的要求。新时代的人才不仅需要掌握“一专”——将自身能力与社会的细化需求相匹配；还需要具备“多能”——以更多的复合型知识更好适应时代的快速变化。只有以奋斗者、奔跑者的姿态前行，才能在职业赛道上脱颖而出，实现人生的自我价值和社会价值。

新职业打开的“新赛道”，要想变成年轻人成长的“康庄大道”，还需要各方面一齐努力。例如，加快开发新的职业标准，保证从业者行为合法合规；同时完善相关配套制度建设，为人才职业发展保驾护航。此外，教育部门、职业院校等相关主体也应提供相应的培训课程，建立更加完善的人才培养体系，提升新职业从业人员素质和技能，为新业态发展提供“源头活水”。

从三百六十行，到如今千行百业，新职业的兴起是新经济活力奔涌的生动例证。让新职业的从业人员能够在行业风口上乘势翱翔，为中国经济高质量发展注入强劲动能。

(责编：郝孟佳、李昉)