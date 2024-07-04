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北京困难毕业生可申请求职补贴

满足6项条件之一可在毕业学年申请1000元，符合多项条件不重复发放

2024年07月04日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月3日电  （记者潘俊强）近日，北京市人力资源和社会保障局、市教育委员会、市财政局联合发布《关于做好北京地区毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》。《通知》明确，北京地区院校中符合条件的困难毕业生，可在毕业学年申请1000元的一次性求职补贴，帮助毕业生更好实现就业创业。

　　《通知》明确，可申请一次性求职补贴的对象范围包括：北京地区各普通高等学校、研究生培养单位、中等职业学校（含技工院校）积极求职创业的毕业生（单位定向委培生除外），在毕业学年符合以下6个条件之一即可申请：一是所在家庭享受城乡居民最低生活保障待遇；二是所在家庭为零就业家庭；三是所在家庭为防止返贫监测对象家庭；四是本人持有《中华人民共和国残疾人证》；五是本人在毕业学年内（即取得毕业证书上一年度的7月1日至取得毕业证书之日）获得国家助学贷款；六是本人持有《特困人员救助供养证》。需要注意的是，同时符合以上多项条件的毕业生，按其中一项标准认定，不重复发放补贴。曾申领过北京地区一次性求职补贴（含原一次性求职创业补贴）的毕业生，进入下一阶段学习并再次毕业的，也不再发放补贴。

　　北京市一次性求职补贴申报工作坚持自愿申请、公开公正的原则。符合条件的毕业生向所在院校提交一次性求职补贴申请，各院校按程序进行材料收集、校级审核，经集中公示后，在北京市人力资源和社会保障局网站“法人办事”下的“北京地区毕业生一次性求职补贴申报”模块进行补贴申报。北京市人力资源和社会保障局提示，补贴发放工作原则上在毕业学年10月底前完成。未如期申报的毕业生，须在次年4月底前申请补充办理有关手续。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月04日 17 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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