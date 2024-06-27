2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

湖南大学享有“千年学府，百年名校”之誉。学校有悠久的历史传承，办学起源于公元976年的岳麓书院，是中国同址办学时间最长的高等学府。先后进入全国重点大学、国家“211工程”“985工程”、国家世界一流大学建设高校行列。目前拥有“世界一流学科建设学科”化学、机械工程、电气工程；化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境生态学进入ESI前千分之一。其中化学、工程学、材料科学进入ESI前万分之五。物理学、经济与商学、生物和生物化学、数学等14个学科进入ESI前百分之一。

人民网：请介绍一下2024年学校招生政策特点？

湖南大学：今年湖南大学的招生政策主要有三个特点。

一是招生计划大幅扩招，2024年湖南大学招生计划总数为5833，较往年有大幅增加，尤其今年大幅增加省内招生计划，增量达到147个。今年计划按63个专业（类），含2个试验班、7个专业类和54个专业面向高考招生。同时，学校增加了考生报考率高的专业在各省普通类投放计划数。考生更加容易读到优势专业。

二是新增四个本科招生专业，分别是微电子科学与工程、药学、金融科技、大数据管理与应用。其中微电子科学与工程是学校面向半导体领域的国家需求，与中国电科、华为、国科微等行业顶尖企业开展人才联合培养。而药学是与医学、生物学交叉的新药学，本硕博一站式人才培养。大数据管理与应用则会学到很多大数据、人工智能、区块链的内容。金融科技则是与计算机科学、统计学等交叉融合，学校的金融以及计算机学科实力雄厚，强强联合，共育英才。

三是推出转专业政策，湖南大学充分尊重学生自主权，满足学生个性化发展需要。学生在第2、第4学期可以有2次4轮的转专业的机会，转出不受限制。按大类招生的专业，专业分流过程中完全遵循个人意愿进行专业选择。

人民网：学校在本科阶段的人才培养的模式和具体的措施是怎样的？

湖南大学：学校致力于培养新时代经世致用领军人才，以国际化程度高、研究方向多样化的高水平师资强力支撑高质量人才培养，全面实施“本科生科研训练计划”，包括6个国家重点实验室、算力水平国际先进、国内领先国家超级计算长沙中心在内的高精尖科研平台面向本科生开放，每年近1000名学有余力的本科生进课题组参与科研项目。

学校还积极服务重大战略和重大需求，开设了强基班、拔尖班、试验班等拔尖创新人才特色班级。

湖南大学是39所具备强基计划招生资格高校之一，招生专业化学是国家“双一流”建设学科，ESI全球排名位于前万分之五。强基班学生配备有“生活导师”“专业导师”全程引领，采用“小班化”教学模式，在课程设计及专业培养各环节融入多学科交叉前沿新兴内容。还设置专项学术活动资助基金保障学生参加国内外学术活动、到国（境）外进行访学、科研训练、学业竞赛、学术会议等，充分提高学生国际竞争力。强基计划招录考生实行本硕博衔接培养模式，进入研究生阶段后，学生主要在强基计划所在基础学科专业进行培养，部分学生也可根据培养方案在高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域进行学科交叉培养。

学校拥有化学、计算机科学基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，选拔方式是入校二次选拔，两个拔尖班均为本硕博衔接培养模式。达到学校推免基本条件的试验班学生，可100%进入硕士阶段或直博学习。

人文科学试验班、理科试验班面向全国招生。两个试验班采用全程导师制，为每名学生选配一位责任心强、学术造诣深厚且具有国际视野的杰出学者作为学业导师，为学生了解世界学术研究最前沿、融入国际一流学术群体创造条件。选择分流专业后增配一位专业导师，全程配备顶尖的师资队伍授课，进行本硕博贯通式培养。达到学校推免基本条件的试验班学生，可进入硕士阶段或直博学习，研究生推免不受指标限制，各类学生评奖评优指标单列，根据学习情况从优评选，不受指标限制。

人民网：请介绍一下学校奖助学金政策？

湖南大学：学校设立了新生绿色通道、助学贷款、助学金、奖学金、勤工助学、学费减免、困难补助、学费代偿、大病救助、惠民工程等在内的资助工作体系。现有国家奖学金（国家奖学金、国家励志奖学金）、校设综合奖学金（一等奖学金、二等奖学金、单项奖学金）、社会捐赠专项奖学金（校级专项奖学金、院级专项奖学金）等91个奖学金项目；国家助学金、社会捐赠类助学金（校级社会捐赠类助学金、院级社会捐赠类助学金）等32个助学金项目。只要进入学校努力学习，经济上的问题不会给学生带来困扰。

人民网：学校的就业及深造情况如何？

湖南大学：学校专业设置与国家战略需求、国民经济产业需求契合度高，本科生毕业去向落实率一直保持在92%以上。

学校引导学生到祖国最需要的地方建功立业，就业单位主要分布在党政机关、高等学校、科研院所、央企国企、军工企业、知名民企等高质量单位和国家战略单位。2023届毕业生中2789人到世界中国500强就业。204人赴基层就业，其中西部计划21人，定向选调生183人。13名毕业生前往中央部委就业外交部、审计署等就业。

学校引导学生到全球最好的高校深造，继续深造的比例近49%，2023届在出国出境深造的本科生中赴世界排名前100高校深造的比例超过88%，代表高校有美国耶鲁大学、斯坦福大学、芝加哥大学、约翰霍普金斯大学、加州大学伯克利分校、英国伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦大学国王学院等。

(责编：孙竞、刘凡)