人民网北京6月27日电 （记者孙竞）日前，北京联合大学举行文物保护与修复专业贯通培养项目首届毕业生学位授予仪式。全国首个“文物保护与修复”七年贯通培养的学子们迎来了圆梦时刻。

聚焦文化遗产保护传承人才培养的重大需求，2017年，北京联合大学与故宫博物院、北京国际职业教育学校联合开展文物修复与保护“3+2+2”高端技术技能人才贯通培养试验项目。该试验项目是国内第一个将学历制与师承制相结合、故宫博物院文物修复专家全程参与的七年制文物修复人才培养模式。

七年来，三方联合积极探索现代职业教育与传统师承教育模式互补融合的文保人才成才之路，遵循文物保护技艺传承和人才培养的特殊规律，构建起全国首个由故宫博物院专家全程参与人才培养过程的文物保护修复人才特色培养体系，为国家文物保护事业培养了全国首批“学徒式”本科层次高水平技能人才。

故宫博物院院长王旭东表示，愿意发挥文物资源优势和文物保护专业团队优势，与包括北京联合大学、北京国际职业教育学校在内的各类学校通力合作，培养更多文物保护修复高技能人才，为我国文博事业高质量发展贡献力量。

记者了解到，毕业生中考取本校考古文博方向研究生的同学，将进入北京联合大学文化遗产卓越工程师学院继续深造学习，实现真正的“高职+本科+研究生”的人才贯通成长。

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