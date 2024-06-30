人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“这个毕业季，校长有话说”系列报道——

西安工业大学校长姚尧：胸怀希冀 沐光前行

2024年06月30日09:57 | 来源：人民网-教育频道
小字号

凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月30日电 （记者李昉）近日，西安工业大学2024届学生毕业典礼暨学位授予仪式在未央校区大学生活动中心举行。典礼上，西安工业大学校长姚尧以《胸怀希冀 沐光前行》为题，寄语西安工大2024届毕业学子。

姚尧向毕业生们提出四点希望：一是坚定理想信念，涵养家国情怀；二是常怀进取之心，弘扬兵工精神；三是保持开放心态，拥有广阔视野；四是做到问心无愧，铸就无悔人生。

“在未来的道路上，请你们坚持对梦想的追求和对生活的热爱，无论遇到什么困难和挑战，都要坚守信念、心存希望，追光而行、迎难而上。”姚尧说。

西安工业大学校长姚尧致辞。校方供图

西安工业大学校长姚尧致辞。校方供图

以下为西安工业大学校长姚尧题为《胸怀希冀 沐光前行》的致辞原文（节选）——

此时此刻，我站在台上，从同学们一双双闪耀着光芒的眼眸中，看到了对未来的期待和向往，对梦想的执着与追求。在这即将分别的时刻，我没有什么珍贵的礼物赠予大家，只有自己数十载求学、工作经历中的几点切身感悟，想分享给你们，愿与同学们共勉：

一是坚定理想信念，涵养家国情怀。家国情怀是中华民族五千年文明的深厚积淀，更是我们每个人心灵深处最真挚的情感。今年的五四青年节，我校2014级毕业生李萌月站在“中国青年五四奖章”颁奖典礼的舞台上，让更多的人看到、感受到了新时代青年的工匠精神和报国情怀。今天，在毕业典礼现场，她也向学弟、学妹们讲述了自己从航空装备生产一线走向世界技能大赛舞台，从普通工艺员成长为青年创新领跑者的故事，希望你们能从学姐的身上汲取榜样的力量，坚持把“目标”刻在心上，把“拼搏”写进青春，把“担当”融入工作，在未来的人生道路上，始终怀揣对祖国的热爱，将个人理想与国家命运紧密相连，将个人奋斗融入国家发展，用自己的智慧和汗水为祖国的繁荣昌盛贡献青春力量，书写属于你们这一代人的辉煌篇章。

二是常怀进取之心，弘扬兵工精神。西安工业大学是一所浸润着兵工精神的学府。这种精神是我们的校风校魂，是指引我们探索前行的灯塔，它熔铸了对国家的绝对忠诚、对事业的执着追求，在创新的火焰中千锤百炼，烙印在一代代西工学子的身上！我校79级校友叶宏，带领团队在没有研制经验、没有技术借鉴、没有资料参考的艰难条件下，克服种种困难，成功研制了我国首个综合化航空电子操作系统软件产品——天脉系列嵌入式操作系统，全面应用于多种军用飞机和航空武器装备中，填补了国内自主版权军用操作系统的空白，实现了中国机载操作系统的国产化；90级校友胡敏，深耕舵机专业20余年，无数次的熬夜加班、验证模型、调试产品，担当实干、一往无前已成为她的名片，其研究成果为我国炮射导弹领域提供了关键技术支撑，先后获得国家级、省部级科技进步奖。还有更多你们的学长、学姐，他们都是传承和发扬兵工精神的西工榜样，希望你们能够加入他们、成为他们，今后无论投身哪个行业，哪个岗位，都始终保持对党和人民的忠诚、对创新和卓越的追求，为国家的科技进步和社会发展贡献西工力量。

三是保持开放心态，拥有广阔视野。当今世界正处于百年未有之大变局，全球化、信息化、智能化浪潮汹涌澎湃，要想屹立于时代浪潮的前沿，就必须保持开放的心态和包容的精神，具备广阔的视野和前瞻性思维，紧跟时代步伐，关注科技前沿，探索未知领域。我知道，在你们当中，有发表高水平论文、荣获国家级发明专利的“科创达人”，有保研率百分之百的“学霸宿舍”，还有获得国内外各类学科竞赛和创新创业竞赛奖项200余项的卓越班级，不甘于平庸、不安于现状，你们都是好样的！在未来的征途中，希望你们能够始终保持开放、包容的心态，不断开拓视野，丰富知识储备，让青春之花绽放在祖国发展建设的每个角落。

四是做到问心无愧，铸就无悔人生。人生的道路漫长而曲折，我们每个人都会面临无数诱惑和抉择。在实现目标和理想的道路上，能否几十年如一日地坚守初心，始终做到问心无愧、“此心光明”，这是你们走向社会必将面临的一场终身大考。希望你们能够始终怀揣一颗赤子之心，用坚持不懈的努力、坚韧不拔的毅力，勇往直前、乘风破浪，努力做到对国家忠诚、对社会负责、对家庭尽责，让世界因你们的存在而更加美好。

亲爱的同学们，你们的大学生活虽然已经结束，但你们的青春年华才刚刚开始。在未来的道路上，请你们坚持对梦想的追求和对生活的热爱，无论遇到什么困难和挑战，都要坚守信念、心存希望，追光而行、迎难而上。要保持眼眸中的光芒，从追寻光到成为光，去照亮更多路，温暖更多人。

最后，祝愿同学们前程似锦、事业有成、一生幸福！母校的大门永远为你们敞开，我们不说再见，欢迎你们常回家看看！毕业快乐！

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部