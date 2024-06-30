凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月30日电 （记者李昉）近日，西安工业大学2024届学生毕业典礼暨学位授予仪式在未央校区大学生活动中心举行。典礼上，西安工业大学校长姚尧以《胸怀希冀 沐光前行》为题，寄语西安工大2024届毕业学子。

姚尧向毕业生们提出四点希望：一是坚定理想信念，涵养家国情怀；二是常怀进取之心，弘扬兵工精神；三是保持开放心态，拥有广阔视野；四是做到问心无愧，铸就无悔人生。

“在未来的道路上，请你们坚持对梦想的追求和对生活的热爱，无论遇到什么困难和挑战，都要坚守信念、心存希望，追光而行、迎难而上。”姚尧说。

西安工业大学校长姚尧致辞。校方供图

以下为西安工业大学校长姚尧题为《胸怀希冀 沐光前行》的致辞原文（节选）——

此时此刻，我站在台上，从同学们一双双闪耀着光芒的眼眸中，看到了对未来的期待和向往，对梦想的执着与追求。在这即将分别的时刻，我没有什么珍贵的礼物赠予大家，只有自己数十载求学、工作经历中的几点切身感悟，想分享给你们，愿与同学们共勉：

一是坚定理想信念，涵养家国情怀。家国情怀是中华民族五千年文明的深厚积淀，更是我们每个人心灵深处最真挚的情感。今年的五四青年节，我校2014级毕业生李萌月站在“中国青年五四奖章”颁奖典礼的舞台上，让更多的人看到、感受到了新时代青年的工匠精神和报国情怀。今天，在毕业典礼现场，她也向学弟、学妹们讲述了自己从航空装备生产一线走向世界技能大赛舞台，从普通工艺员成长为青年创新领跑者的故事，希望你们能从学姐的身上汲取榜样的力量，坚持把“目标”刻在心上，把“拼搏”写进青春，把“担当”融入工作，在未来的人生道路上，始终怀揣对祖国的热爱，将个人理想与国家命运紧密相连，将个人奋斗融入国家发展，用自己的智慧和汗水为祖国的繁荣昌盛贡献青春力量，书写属于你们这一代人的辉煌篇章。

二是常怀进取之心，弘扬兵工精神。西安工业大学是一所浸润着兵工精神的学府。这种精神是我们的校风校魂，是指引我们探索前行的灯塔，它熔铸了对国家的绝对忠诚、对事业的执着追求，在创新的火焰中千锤百炼，烙印在一代代西工学子的身上！我校79级校友叶宏，带领团队在没有研制经验、没有技术借鉴、没有资料参考的艰难条件下，克服种种困难，成功研制了我国首个综合化航空电子操作系统软件产品——天脉系列嵌入式操作系统，全面应用于多种军用飞机和航空武器装备中，填补了国内自主版权军用操作系统的空白，实现了中国机载操作系统的国产化；90级校友胡敏，深耕舵机专业20余年，无数次的熬夜加班、验证模型、调试产品，担当实干、一往无前已成为她的名片，其研究成果为我国炮射导弹领域提供了关键技术支撑，先后获得国家级、省部级科技进步奖。还有更多你们的学长、学姐，他们都是传承和发扬兵工精神的西工榜样，希望你们能够加入他们、成为他们，今后无论投身哪个行业，哪个岗位，都始终保持对党和人民的忠诚、对创新和卓越的追求，为国家的科技进步和社会发展贡献西工力量。

三是保持开放心态，拥有广阔视野。当今世界正处于百年未有之大变局，全球化、信息化、智能化浪潮汹涌澎湃，要想屹立于时代浪潮的前沿，就必须保持开放的心态和包容的精神，具备广阔的视野和前瞻性思维，紧跟时代步伐，关注科技前沿，探索未知领域。我知道，在你们当中，有发表高水平论文、荣获国家级发明专利的“科创达人”，有保研率百分之百的“学霸宿舍”，还有获得国内外各类学科竞赛和创新创业竞赛奖项200余项的卓越班级，不甘于平庸、不安于现状，你们都是好样的！在未来的征途中，希望你们能够始终保持开放、包容的心态，不断开拓视野，丰富知识储备，让青春之花绽放在祖国发展建设的每个角落。

四是做到问心无愧，铸就无悔人生。人生的道路漫长而曲折，我们每个人都会面临无数诱惑和抉择。在实现目标和理想的道路上，能否几十年如一日地坚守初心，始终做到问心无愧、“此心光明”，这是你们走向社会必将面临的一场终身大考。希望你们能够始终怀揣一颗赤子之心，用坚持不懈的努力、坚韧不拔的毅力，勇往直前、乘风破浪，努力做到对国家忠诚、对社会负责、对家庭尽责，让世界因你们的存在而更加美好。

亲爱的同学们，你们的大学生活虽然已经结束，但你们的青春年华才刚刚开始。在未来的道路上，请你们坚持对梦想的追求和对生活的热爱，无论遇到什么困难和挑战，都要坚守信念、心存希望，追光而行、迎难而上。要保持眼眸中的光芒，从追寻光到成为光，去照亮更多路，温暖更多人。

最后，祝愿同学们前程似锦、事业有成、一生幸福！母校的大门永远为你们敞开，我们不说再见，欢迎你们常回家看看！毕业快乐！

(责编：郝孟佳、熊旭)