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广州城市理工学院新增5个学士学位授予专业

2024年06月24日10:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月24日电 （记者李昉）近日，广东省学位委员会发布《关于公布2024年新增学士学位授予专业名单的通知》(粤学位函〔2024〕2号)，同意广州城市理工学院新增学士学位授予专业5个。其中，工学学士学位授予专业4个：人工智能、智能制造工程、风景园林、智能车辆工程；管理学学士学位授予专业1个：大数据管理与应用。

据了解，广州城市理工学院已有学士学位授予专业45个，其中，工学学士学位授予专业24个、管理学学士学位授予专业7个、经济学学士学位授予专业7个、文学学士学位授予专业3个、理学学士学位授予专业1个、艺术学学士学位授予专业3个。

广州城市理工学院相关负责人表示，学校将严格按照国家和广东省有关文件要求，加强学科专业建设与优化调整，改善培养条件，规范学位管理，不断提升本科教育教学水平，切实保证学士学位授予质量，不断增强服务广东省和粤港澳大湾区经济社会发展和行业发展能力，培养造就一批具有家国情怀和实干创新精神的高素质应用型人才。

(责编：郝孟佳、刘凡)

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