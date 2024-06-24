凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月23日电 （记者李昉）“随着知识更新迭代速度加快，你们仍需时刻保持与时俱进的心态、终身学习的热情和开拓进取的精神，才能更好地迎接未来、拥抱未来、引领未来。”中央民族大学日前举行的2024届毕业典礼上，党委副书记、该校校长郭广生寄语毕业生。

郭广生表示，希望同学们将“民大人”知行合一的质朴方法论，同坚持从实际出发、先立后破、因地制宜、分类指导等发展新质生产力的重要方法论结合起来，勤学笃行，开拓创新，在学习中认识和发现真理，在实践中检验和发展真理，不断拓展认知和人生的边界，凝聚起引领高质量发展和建设中国式现代化的磅礴力量，谱写出无愧于时代的人生篇章。

中央民族大学党委副书记、校长郭广生在学校2024届毕业典礼上致辞。校方供图

郭广生题为《青春正当时 挺膺新征程》的致辞原文（节选）如下——

又是一年夏至日，夏为大、至为极，这是一个万物壮美的时节，也是诸位如鲲化鹏、振翅高飞的时节。今天，我们在这里隆重举行中央民族大学2024年毕业典礼暨学位授予仪式。请允许我代表显友书记，代表全校两万多名师生员工，向圆满完成学业的3887名本科、2495名硕士、230名博士毕业生同学表示热烈的祝贺和衷心的祝愿！向始终孜孜不倦教导你们、培养你们的师长们表示崇高的敬意！向始终默默支持你们、陪伴你们的家人们表示诚挚的谢意！向始终助力你们发展、关心你们成长的社会各界人士表示衷心的感谢！

求学的时光美好又短暂。你们开学典礼的场景仍然历历在目，那时我讲：在全国三千多所大学中，你们选择了中央民族大学，在全国一千多万名考生中，中央民族大学选择了你们，这是一段珍贵而美好的缘分。这缘分，是学校见证了你们人生最富朝气、最具梦想的年华，也是你们在参与学校建设发展历程中留下的独特记忆。

——难忘这些年，你们始终与党和国家同频共振，将“国之大者”厚植于理想信念之中。你们在中国共产党成立100周年的伟大历史节点开启了大学时光，亲历了全面小康今朝梦圆的奇迹，见证了C919一飞冲天的豪情，目睹了北京冬奥会举世瞩目的盛景，也经受了百年一遇疫情的磨砺。是你们，作为56个民族代表在冬奥开幕式上深情传递国旗，向世界展示了四海同心、亲如一家的泱泱中华；是你们，在很多人唯恐避之不及的疫情中挺身而出，向世界彰显了举国同心、命运与共的大国担当；更是你们中的836名同学，接过薪火相传二十余年的“西部计划”、基层就业接力棒，奔向祖国最需要的地方挥洒青春、浇筑梦想！你们用行动证明，民大学子是好样的！

——难忘这些年，你们始终与母校同向同行，将奋斗的足迹烙印在民大的光辉历程之上。中央民族大学在迎接她70周年华诞之际迎来你们。为了将你们培养成为堪当强国建设、民族复兴大任的栋梁之材，学校奋力开启内涵式高质量发展新征程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，强党建、调学科、促改革、严师风、抓建设，努力为你们营造更好的校风、教风和学风。我们欣慰地看到，课堂上、讲座中的你们，专心致志、目光灼灼；田野中、实验室里的你们，学思践悟、探寻真理。清晨的练功房里，你们身姿矫健、挥汗如雨；深夜的自习室里，你们挑灯夜读、笔耕不辍。我们欣喜地看到，你们智慧的光芒闪耀在“挑战杯”“互联网+”“数学建模”等各类全国性高水平赛事中；你们辛勤浇灌的科研之花在国内外核心期刊、主流媒体上结出了丰硕的果实，9篇博士学位论文和74篇硕士学位论文获得优秀学位论文荣誉；你们以非凡的勇气和坚韧的毅力战胜了求学路上的种种坎坷挫折，878名同学获得北京市和学校优秀毕业生称号、1195名同学将赴国内外著名高等学府继续攻读硕士、博士研究生。348名同学被录取为中央和地方选调生，入选人数和比例居于“双一流”高校前列。母校也在你们的“助攻”下，圆满完成首轮“双一流”建设任务并顺利进入第二轮“双一流”建设高校行列，第五轮学科评估中A类学科数量由1个增加到4个，国家级教学成果奖、国家级一流课程和科研项目均实现历史性突破，海淀、丰台、海南“一校三址”宏伟蓝图变为美好现实。是母校培育了你们，更是你们浓墨重彩地增写了母校的荣光！

——难忘这些年，你们交往交流交融，将美美与共的民大精神深深熔铸在文化基因之中。你们无论来自东海之滨、群山腹地，还是云贵边陲、北国雪乡，都在民大一岁四时的共居共学和携手相依的共事共乐中，感受到各民族文化之美，学会了尊重和包容彼此的差异，更为拥有共同的家园而倍感骄傲和自豪。你们有人说，民大就是把我们这些“石榴籽”紧紧抱在一起的“石榴果”，琴弦上跳动的音符使我们分享着美美与共的旋律，舞台上奔腾的舞姿领我们追随着知行合一的脚步。也有人说，我深深地眷恋着我的民大，眷恋于她最炫的民族风采，让我领略了中华文化特有的开放与包容，拥有了海纳百川的广阔胸襟。我想，这既是你们的心声，也是所有“民大人”蕴含的独特精神标识，是能让你们在更加广阔多元的文化世界中从容行走的强大助力。

同学们，凡是过往、皆为序章。今朝云程发轫，定是万里可期。作为师长，还有几句嘱托赠予诸位、与君共勉。

——希望你们将“小我”融入“大我”，做信念坚定的“爱国者”。习近平总书记指出：“只有当青春同党和人民事业高度契合时，青春的光谱才会更广阔，青春的能量才能充分迸发。”中央民族大学70余年办学历程中，培养了22万余名各民族优秀毕业生。他们当中有本民族第一个学士、第一个硕士和第一个博士，有学术名师、党政干部，也有业界精英、文艺名家，他们有的人扎根边疆、默默奉献，有的人成为党和国家特别是民族地区各行各业的骨干栋梁，还有人为维护国家统一和民族团结、服务脱贫攻坚作出重要贡献甚至牺牲了宝贵的生命。正是一代代民大学子，用身体力行时刻听从党和人民的召唤，不断擦亮着学校因党而生、为党而立的鲜明政治底色，不断彰显着学校为党育人、为国育才的初心使命。

同学们！希望你们坚守“民大人”强烈的家国情怀，以国家富强、民族振兴、人民幸福为己任，不畏艰难，不惧险阻，将青春的热血和汗水挥洒在建设伟大祖国和美丽家乡的人生新征程上，努力唱响为国为民挺膺担当的时代强音！

——希望你们牢记初心使命，做铸牢中华民族共同体意识的践行者。习近平总书记指出：“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线”“我们要大力促进各民族共同团结奋斗，为强国建设、民族复兴凝聚磅礴力量。”中央民族大学是我国各民族团结奋斗、共同进步的缩影和象征，各族师生在这里交往共处，各族文化在这里交流交融，形成了“美美与共”的大学精神，被国际著名教育学家、香港大学原副校长程介明教授誉为“不止是一国之内的典范，而应该有全球的意义”。2019年，“中央民族学院设立”的条目入选“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”；2021年“在北京建立中央民族学院”入选党的百年大事记和“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览，充分彰显了民大紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线发挥的独特而重要的历史作用。近日，由中央民族大学与北京大学、喀什大学联合主办的“中国新疆的历史与未来”国际论坛在喀什举行，国内外170多名专家学者齐聚新疆，亲身感受新疆的治理成果，深入研讨新疆的历史与未来。潘岳主任在论坛开幕式致辞中指出，“吸引我们在这里开会的原因之一，是由国家民委所属的中央民族大学对莫尔寺考古遗址的发掘与研究，为我们理解文明的多元交融提供了又一例证。”

同学们！希望你们坚守“民大人”美美与共的人文情怀，传承好维护祖国统一和民族团结的优良传统，做到维护党的集中统一领导态度特别坚决、明辨大是大非立场特别清醒、铸牢中华民族共同体意识行动特别坚定、热爱各族群众感情特别真挚，争当铸牢中华民族共同体意识的示范引领者、促进各民族交往交流交融的忠诚践行者和对外讲好中华民族共同体故事的有力宣传者，立志无论走到哪里，都让民族团结进步的根脉延伸到哪里，让民族团结进步之花盛开在哪里！

——希望你们躬身入局，做新时代勇立潮头的实干家。当好中国式现代化建设的坚定行动派、实干家，是习近平总书记提出的明确要求。当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能浪潮迭起，我们的学习、生活和生产方式正发生深刻变革。在浙江德清，西红柿采摘机器人动作娴熟，俨然“老把式”；在北京亦庄，自动驾驶汽车平稳行驶，俨然“老司机”……中国大地上，越来越多的科幻走进现实，生动诠释着新质生产力发展的无限可能和无穷魅力。从在地方考察时首次提出“新质生产力”，到在中央经济工作会议部署“发展新质生产力”；从在主持中央政治局集体学习时强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”，到在全国两会上强调“因地制宜发展新质生产力”，习近平总书记发表的一系列重要讲话，释放了发展先进生产力、推动变革生产关系的强烈信号。“所当乘者势也，不可失者时也。”以创新为显著特点的新质生产力的孕育和发展，必然需要大批拔尖创新人才。6月11日，习近平总书记在给清华大学姚期智先生的回信中饱含深情嘱托：“希望你坚守初心使命……为实现高水平科技自立自强、建设教育强国科技强国作出新的贡献。”这番话揭示了创新人才对于国家高质量发展的重要意义。这些年，学校始终注重培养你们的创新能力、实践能力、合作能力，也看到你们在各类高水平创新创业赛事中取得了不错的成绩。这是你们迎接未来、应对挑战的底气。但随着知识更新迭代速度加快，你们仍需时刻保持与时俱进的心态、终身学习的热情和开拓进取的精神，才能更好地迎接未来、拥抱未来、引领未来。

同学们！希望你们将“民大人”知行合一的质朴方法论，同坚持从实际出发、先立后破、因地制宜、分类指导等发展新质生产力的重要方法论结合起来，勤学笃行，开拓创新，在学习中认识和发现真理，在实践中检验和发展真理，不断拓展认知和人生的边界，凝聚起引领高质量发展和建设中国式现代化的磅礴力量，谱写出无愧于时代的人生篇章！

君行吾为发浩歌，鲲鹏击浪从兹始！母校是孕育梦想、承载梦想、放飞梦想的地方，相信你们定能怀揣着炽烈的理想，迎着祖国山河的万里霞光，到更高更远的天地间翱翔！也请记住，母校不但是你们远航的灯塔，也是你们避风的港湾，还是你们坚强的后盾，关注着你们、陪伴着你们、支持着你们、也牵挂着你们，欢迎大家常回家看看。

最后祝福你们：今朝大展宏图志、乘风而上九万里！

(责编：郝孟佳、刘凡)