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北京市教委：义务教育阶段严禁以面试、评测等形式选拔学生

2024年06月29日10:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月29日电 （记者孙竞）28日，北京市教委发布《北京市基础教育“规范管理年”行动实施方案》（以下简称方案），从守牢安全底线、规范学校日常管理、加强师德师风建设三方面推出举措实施规范整治工作，并发布基础教育规范管理负面清单。

方案中指出，要防范学生欺凌事件。指导学校开展全面排查梳理，了解掌握学生心理状态、思想情绪和同学间关系等状况，及时查找发生校园暴力与学生欺凌的苗头迹象或隐患点，采取必要的干预措施，做好疏导化解工作，加强日常管理，及时完善有关规章制度。加强教育收费日常监督，监管和受理举报事项，开展自查自纠，联系相关部门对各级各类学校、幼儿园和学科类校外培训机构教育收费行为进行检查。严格规范义务教育招生入学行为，对入学工作进行全流程监管，发现问题依规严肃处理。

在负面清单中，北京市教委明确提出，严禁以升学率或考试成绩对学校进行考核排名、下达升学指标，对教师进行排名、奖惩。严禁义务教育学校违反考试管理规定组织周考、月考、单元考试等其他各类考试或变相组织考试，严禁按照考试结果给学生调整分班、排座位、“贴标签”。

严禁义务教育学校组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用各类竞赛证书、社会培训成绩、考级证明等作为招生依据。严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生，严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生或选拔学生。严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。

严禁利用周末、法定节假日、寒暑假组织学生开展任何形式的集体补课。坚决杜绝教师拖堂行为，严禁以各种方式挤占学生“课间十分钟”休息。严格执行教学计划，坚持小学一年级零起点教学，严禁超标超进度教学。严禁布置超过教育行政部门规定总量和时长的作业，或布置重复性和惩罚性作业。严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业。

北京市教委要求，各区要将开展“规范管理年”行动作为重要工作内容，坚决防止出现挑战底线和触碰红线的办学行为。市、区教委加大对违反负面清单规定、触碰底线红线办学行为的惩处力度，依法依规严肃追责。

(责编：李昉、熊旭)

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