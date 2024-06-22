人民网北京6月22日电 (记者郝孟佳)今日，北京市朝阳区和北京师范大学共同举办第二届中国基础教育高质量发展·北京论坛。本次论坛以“拔尖创新人才的早期发现与培养”为主题，包括1个主论坛和6个分论坛。

北京市朝阳区教育委员会副主任徐志辉表示，朝阳区始终重视学生的培养工作，一直积极探索、不断创新，为不同的学生搭建了多种多样、丰富多彩的成长平台。未来，朝阳区将建设好拔尖创新人才的育人体系，为有兴趣、有潜质、有特长的学生提供不同的课程和资源，制定不同的成长路径和方案，为他们营造更好的、宽松的环境，努力把朝阳区建设成为温暖、负责任、舒展生命的幸福教育区。

会上，北京教育科学研究院院长冯洪荣作题为“拔尖创新人才自主培养北京探索”的报告。他指出，要探索构建拔尖创新人才自主培养体系，使拔尖创新人才的培养可以面向全体、兴趣导向、横向协同、纵向贯通、灵活弹性、就近就便、各得其所。

在题为“立足高原 塑造高峰 多元发展——基础教育拔尖创新人才早期培养的思考与实践”的报告中，北京市第八十中学校长任炜东表示，学校发展的核心问题与任务是人的培养。应构建一个普育与个性培养相结合的拔尖创新人才早期培养体系，让每一个学生在成长过程中获得发展和出彩的机会，实现高素质接班人的培养和拔尖创新人才早期培养的两手抓、两手硬。

在校长沙龙环节，来自北京师范大学附属中学、重庆市人民小学、清华大学附属小学和北京市朝阳区实验小学的4位校长围绕“如何培养具有创新精神的学生”进行交流和经验分享。

当天，分论坛分别围绕师资队伍建设助力拔尖创新人才培养、课程结构优化助力拔尖创新人才培养、教学方式创新助力拔尖创新人才培养、社会协同助力拔尖创新人才培养、数智赋能助力拔尖创新人才培养、大中小学思想政治教育一体化助力拔尖创新人才培养等6个主题，共同探讨人才培养的新思路和新方法，为我国基础教育阶段拔尖创新人才早期发现与培养提供有益的智慧引领与路径探索。

作为首都面积最大、人口最多的中心城区，朝阳区已建成21个教育集团，实现公办中小学优质教育资源100%全覆盖。朝阳区现有幼儿园、中小学、职业高中500余所，在校学生达34.2万余人，基础教育体量约占全市1/6。区内国际学校35所，国际学生和外籍教师规模均居全市首位。3所职业高中均为国家中等职业教育改革发展示范校。

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