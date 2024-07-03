人民网北京7月3日电 （记者孙竞、李依环）近日，有关湖南长沙一高校开设“导弹维修技术“专业的信息在网络上引发关注。今天下午，长沙航空职业技术学院在接受人民网记者采访时表示，情况属实，学校在2003年就开设了导弹维修技术专业。

该校招生就业处处长唐卫东介绍，导弹维修技术专业是航空电子设备维修专业群的特色专业，学制3年，主要培养具有导弹维修专业必备的基础理论知识和专业知识，熟练掌握导弹装配、检测、修理与维护能力的高素质技术技能人才。

在课程设置上，导弹维修技术专业的主干课程包括模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、自动控制技术、导弹制导与控制系统、导弹引战系统、导弹构造、导弹检测技术等。

记者了解到，作为全国首批定向培养军士的定点院校，长沙航院在全国招收定向培养军士，按军兵种分6个不同院校专业组。导弹维修技术专业，定向培养军士计划招收220人。另外，普通招生计划招收40人。导弹维修技术专业（海军）军士招生体格检查须达到水面舰艇人员标准。

长沙航空职业技术学院航空电子维修学院导弹维修教研室主任付鑫在接受采访时表示，早在2005年，学校就与十余家企业共同探索了飞机维修、导弹维修等专业现代学徒制人才培养。随着国防科技的不断发展，导弹维修领域对专业人才的需求也在不断增加。导弹维修技术专业的毕业生主要面向研究院所、装备制造企业、导弹维修企业，从事导弹部、附件的分解、性能测试、修理、装配和调试等工作。

“学生毕业后，学业合格的定向培养军士生会进入部队，普通学生以进入军工厂、中国航空工业的国企、央企等为主，就业率达95%以上。”唐卫东表示。

记者查阅发现，江西航空职业技术学院也开设了导弹维修技术专业。该专业毕业生主要面向部队，各类导弹研制、生产、维修等国防军工企业，精密机械或通用机械、无线电或电子产品生产制造企业，从事导弹部、附件的分解、性能测试、导弹机械装配和调试、导弹电气装配与调试、精密机械装调、无线电产品装接、无线电产品调试，及相关产品的例试、检验和维修等工作。

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