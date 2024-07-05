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“百园百校万企”创新合作行动启动

2024年07月05日08:19 | 来源：科技日报
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原标题：“百园百校万企”　　创新合作行动启动

记者7月1日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、教育部、科技部三部门组织开展“百园百校万企”创新合作行动，行动实施时间为2024年6月至2025年6月。

据了解，行动将促进国家高新区、高校和企业优势互补、资源共享，围绕成果转化、技术攻关和人才培养开展深度合作，建立精准对接渠道，构建长效合作机制，落地一批科技创新成果，突破一批关键技术难题，培养一批优质科技人才。

行动重点任务包括实施成果转化对接行动、联合技术攻关行动、产教融合育才行动三个方面。

成果转化对接行动方面，各地教育、科技主管部门结合国家科技计划项目，遴选高校优质科技成果，形成成果转化清单。各地国家高新区管理部门组织国家高新区根据产业发展需求，结合成果转化清单，联合国家大学科技园开展成果展览、项目路演、颠覆性技术大赛等对接活动，邀请园内企业、金融机构、中介机构等积极参与。行动鼓励国家高新区与国家大学科技园形成长效合作机制，加强对国家大学科技园技术转化服务能力建设的支持。

联合技术攻关行动方面，各地工业和信息化主管部门面向优质企业征集技术攻关需求，结合产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程、制造业重点产业链高质量发展行动等要求和产业实际发展需要，以“揭榜挂帅”形式面向国家高新区、国家大学科技园发布技术攻关清单。国家高新区、国家大学科技园组织园内企业联合高校、研发机构等创新主体共同“揭榜”，开展技术攻关。

产教融合育才行动方面，各地国家高新区、国家大学科技园管理部门组织国家高新区、国家大学科技园梳理园内企业人才需求，发布人才需求清单。各地教育主管部门组织高校选派人员赴企实岗锻炼，承担科技副总、技术顾问等技术职务和科研助理等工作岗位，为企业提供咨询服务，参与联合研发项目等。行动鼓励国家高新区组织园内企业加强与高校合作，共同探索“企业出题、师生共创”的新机制，实施项目制教学，建立根植于一线创新企业真实应用场景的创业教育体系，在创新实践中培养卓越工程师、大国工匠和富有企业家精神的创业后备力量。

 （记者崔爽）

(责编：郝孟佳、李依环)

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