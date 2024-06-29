凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月29日电 （记者孙竞）27日，北京邮电大学2024年毕业典礼在西土城路校区举行。北京邮电大学校长徐坤与同学们敲定了一份属于新时代北邮人的最大奋斗公约——“做数字经济弄潮儿”，并以此为题为全体毕业生讲授“最后一课”。

徐坤谈到，面向数字经济的蓬勃发展，北邮人必将大有可为、也必将大有作为。希望大家勤于向时代学习，善于向时代求教，在数字经济时代里汲取人生成长新启迪。他寄语同学们，一是要读懂“高创新”对民族伟大复兴和人生价值彰显的重要意义，做心怀家国、志存高远的数字经济弄潮儿；二是要认识“强渗透”对坚定人生追求和培养复合能力的重要意义，做目标坚定、勤学善思的数字经济弄潮儿；三是要理解“广覆盖”对开拓思路视野和涵养宽广格局的重要意义，做开放包容、超越自我的数字经济弄潮儿。

徐坤说，期待同学们静心感悟数字经济时代的智慧启迪，用“高创新”的行动、“强渗透”的能力和“广覆盖”的胸怀去叩开信息科技事业的“数字大门”，让青春在“数字海洋”中畅游，让人生在不懈奋斗中成就！

北京邮电大学校长徐坤发表讲话。校方供图

以下为北京邮电大学校长徐坤题为《做数字经济弄潮儿》的讲话原文（节选）——

同学们！时光太匆匆，属于你们的故事是那样的丰富多彩，而我却遗憾无法在这一一道尽。你们把人生最美好的岁月留给了北邮，将那些关于对青春最纯真的期待、对奋斗最炽热的誓言印刻在了这里的一草一木和更迭四季之中。你们用成长告诉我们，“多彩”不仅是青春的底色，更是母校要不断追寻的育人答案，那就是要让期待永葆期待，让梦想接续梦想。

同学们！时光太匆匆，属于你们的故事是如此的值得留恋，而你们却即将背上行囊步履四方。一直以来，我认为作为一名教师最幸福的时刻就是站在讲台与同学们交流的互动时刻，而最难忘的回忆则是期末结课时讲出“同学们，下课！”的分别瞬间。今天，在你们即将作别校园之时，我想以师长的身份与在座的大家敲定一份属于新时代北邮人的最大奋斗公约——“做数字经济弄潮儿”，并以此为主题与大家共勉这堂“最后一课”。

随着信息技术革命的发展，人类社会正进入数字经济时代。面向数字经济的蓬勃发展，北邮人生逢其时、重任在肩，必将大有可为、也必将大有作为。因此，希望大家积极融入时代大潮，勤于向时代学习、善于向时代求教，在数字经济时代里汲取人生成长新启迪。

首先，希望大家要读懂“高创新”对民族伟大复兴和人生价值彰显的重要意义，做心怀家国、志存高远的数字经济弄潮儿。数字经济作为一种新型经济形态，其高速发展的关键是数字科技的创新与进步。实践反复告诉我们，一方面，创新是讨不来的，其必定是深厚积累与奋勇争先的高度统一。没有深厚积累的奋勇争先，终将是“三分钟热度”的独自欢愉，而没有奋勇争先的深厚积累，也终将会丧失开新局的有利契机。另一方面，创新又是慢不得的，没有颠覆性创新就很可能被创新所颠覆，我们既相信数字经济是代表未来的经济形态，也更坚信信息科技才是兑现未来的动力源泉。当“一身武艺”的你们遇上这个“数字表达”的时代，无限的想象空间与创新机遇正在等你奔赴而来。

同学们，向数字经济汲取人生成长新启迪，希望大家既要依靠学习走过“来时路”，更要依靠学习走好“未来路”。一方面，要守护好一份求知欲，常常为自己“充充电”“增增程”，让自身专业的“小逻辑”与数字经济的“大逻辑”同频共振，在勤于学和勇于试中“刻蚀”下广博充实的精进人生。另一方面，要培养好一份内驱力，以“不待扬鞭自奋蹄”的精神向新而行、向高而攀。未来的日子里，既要允许自己有一些“模仿式”的起步练习，更要激励自己尝试些“突破性”的原创之举，努力在探索未知、开辟新领域和创造新知、塑造新动能中优化人生成长的“算法”，书写强国报国的新篇。

其次，希望大家要认识“强渗透”对坚定人生追求和培养复合能力的重要意义，做目标坚定、勤学善思的数字经济弄潮儿。数字经济之所以能够成为新动能，关键在于技术创新与经济活动的紧密融合，这些创新技术一旦与经济活动相结合，一方面，可以有效推动不同产业间的融合创新，孕育商业新模式、创造发展新机遇。另一方面，也会赋能传统产业发生新质改变，进而激发出相得益彰的“渗透增效”。在这里我想强调的是，“融合”不是漫无目的的联接，“赋能”也不是生拼硬凑的耦合，其一定是以创造需求和满足需要为导向的精准匹配和系统变革。唯有如此，创新的价值才能体现创新，发展的初心才能回归发展。

同学们，向数字经济汲取人生成长新启迪，希望大家要坚守一份专注与执着，以热爱创不凡，保持“空杯”心态，迎接“满格”人生。一方面，要运用好自身的“比较优势”，将母校给予你们对“通信—网络—数据—应用—安全”的系统理解能力和综合运用能力，转化为投身数字经济、推动变革创新的“领跑技能”。另一方面，要挖掘好自身的“增值优势”，数字经济的发展从来不缺单点技术的突破，反而更加依靠千行百业的反向赋能。未来的你们，既要尝试在学科交叉的边缘上寻一寻突破，来培育些事业的增长点，更要争取到千行百业的场景中受一受启发，去破解些产业的真痛点，努力于广阔的人生天地书写丰盈的精彩人生。

最后，希望大家要理解“广覆盖”对开拓思路视野和涵养宽广格局的重要意义，做开放包容、超越自我的数字经济弄潮儿。数字经济时代，我们每个人都好比网络上的一个节点，巨量的节点在网络上持续交互，产生了社会生产网络化协作的“化学反应”。31年前，计算机网络技术的开拓者鲍勃·梅特卡夫提出了著名的“梅特卡夫定律”，指出“网络平台价值与联网用户数量的平方成正比”，简单来说就是“联接更多，价值更大”。定律的提出为互联网经济的创新发展奠定了坚实基础。当前，数字经济的加速演进驱动“人、机、物”泛在互联得以更快实现，这就预示着更多的联接将会被创造、更大的价值等待被挖掘。这既是科技创新的客观规律，更是数字时代的独特魅力。

同学们，向数字经济汲取人生成长新启迪，希望大家不仅要有见识与高度，更要有格局与胸怀。视野广阔，即便你一时无所适从，但终将会柳暗花明、越走越宽。眼界狭窄，即便你始终坚持向前，但仍然会山重水复、步履维艰。一方面，要把握好人生的“梅特卡夫定律”，扩大“朋友圈”、走出“小世界”，让人生的价值在更多的联接中释放与彰显。另一方面，要坚持以开放、共享、包容的姿态去拥抱未知、迎接挑战，同时也要学着以反馈、迭代，甚至大不了“重启一次”的态度去面对失败、审视成长，做一个“信息科技范儿”十足的北邮人。

同学们！卓越往往起于平凡，梦想总归始于出发。期待你们静心感悟数字经济时代的智慧启迪，用“高创新”的行动、“强渗透”的能力和“广覆盖”的胸怀去叩开信息科技事业的“数字大门”，让青春在“数字海洋”中畅游，让人生在不懈奋斗中成就！

同学们！明年是母校建校70周年，借此机会，我提前向大家发出诚挚的邀请，期待我们相会于乙巳金秋，共话邮子情、共创新未来。正所谓，天下道路纵有千条万条，我们无法一一踏遍，回家的路走过千遍万遍，我们依旧不会厌倦，母校欢迎你们常回家看看！

课程有期限，人生无极限。以上就是“最后一课”的全部内容，谢谢同学们聆听。

同学们，下课！

同学们，再会！

(责编：李昉、熊旭)