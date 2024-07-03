武汉大学党委书记 黄泰岩

教师是立教之本、兴教之源。2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出了中国特有的教育家精神，为高校培养造就新时代高素质高校教师提供了根本遵循，指明了前进方向。

2023年12月1日，习近平总书记给武汉大学参加中国南北极科学考察队的师生代表回信，勉励武大师生用国家的大事业磨砺真本领，始终胸怀“国之大者”，为建设教育强国、科技强国、人才强国作出新的更大贡献。武汉大学牢记习近平总书记的重要指示和殷切嘱托，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持把教师队伍作为办学治校的根本依靠，把厚植教育家精神作为学校教师工作主线，努力打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，为全面实施“时代新人铸魂工程”提供坚实队伍保障。

深刻领悟教育家精神，奏响教师思想引领“主旋律”。学校成立党委教师工作委员会，进一步加强党委对教师工作的全面领导，将教师思想工作融入教学、科研、管理、服务各环节，引导教师自觉将教育家精神作为职业精神追求和行动纲领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，注重强化教师理论武装工作，通过校院两级党委理论学习中心组和教师党支部的专题学习，实现教师政治理论学习全覆盖。依托教育部师德师风建设基地（武汉大学）开展“新时代中国教育家精神”课题研究，深度阐释习近平总书记关于教育的重要论述中蕴含的思想、方法和核心要义，为弘扬教育家精神、培养高素质教师队伍提供理论基础。印发学习贯彻习近平总书记教师节重要指示精神工作方案，组织全国高校黄大年式教师团队、国家教学名师等优秀教师代表，全方位、多角度分享学习体会，诠释解读教育家精神的内涵意蕴，推动教育家精神入脑入心。

积极培育教育家精神，打造师德师风建设“新引擎”。坚持第一标准，学校将政治标准和师德师风作为教师引育留用的首要条件，要求教师坚持正确政治方向、潜心教书育人，凡进必查、逢晋必审，由教师党支部—学院党委—职能部门—学校党委进行四级把关，形成了教育家精神与教师职业操守、学校用人导向与个人发展目标、学校宏观指导与学院具体把关“三个融为一体”的教师培育机制。坚持点面结合，在全校范围内分层分类分批开展师德教育，将教育家精神融入新教工岗前培训、高层次人才培训、研究生导师上岗培训等，以关键少数带动绝大多数。同时，通过全覆盖的师德专题教育和集中学习，突出正面引领和负面警示，进一步帮助广大教师提高认识，以正确的政治方向和价值导向引领教职工思想政治素质、师德素养和业务能力全面提升。坚持重点培育，遴选教学科研单位和教师团队进行“弘扬教育家精神”项目培育建设，引导广大教师将教育家精神作为共同的价值追求。

认真践行教育家精神，融入教师成长发展“规划图”。学校将破“五唯”作为深化教育评价改革的重点内容，积极建立符合学术发展规律与人才成长规律的多维度评价体系。通过打出一套稳定支持、科学评价、柔性考核、充分保障的教师评价改革组合拳，将教育家精神转化为教师发展的生动状态。以“优结构、提质量、激活力、控规模”为目标，制定教师队伍定编定岗工作方案，单独设置教学型岗位，突出育人导向和教学实绩的考察。修订专业技术岗位聘用办法，充分尊重学科差异特点和人才发展规律，杜绝“一把尺子量所有”，实现教师分类管理和队伍提能升级。建立“弘毅学者”人才发展体系，探索实行新教师预聘制度，完善优秀青年人才选拔培养机制，构建具有武大特色和国际竞争力的人才梯队。实施高层次人才个性化考核，细化不同类型、不同领域人才分类评价标准和考核程序，建立以科研反哺教学为目标的科研考核评价机制，重点评价人才培养情况及学术贡献和社会贡献，突出分类评价激励教师各尽所能和潜心育人。

以教育家精神为导向重新梳理校内荣誉体系，积极推荐选树一批在全国有影响力的师德典型，通过全方位、多层次、立体化宣传，充分发挥优秀典型示范引领和师德感召作用，引导广大教师争做具有大学问、大情怀、大格局、大境界的“大先生”，形成见贤思齐良好氛围。打造“师德标兵”“我最喜爱的十佳优秀教师”等师德品牌活动。高规格举办引进人才入职典礼等，构建新时代尊师文化，激发教师群体立德树人、为人师表的荣誉感和责任感。

教育家精神是教师的精神灯塔，是新时代每个教师应该秉持的职业追求。武汉大学将牢记习近平总书记的殷切嘱托，大力弘扬教育家精神，锤炼教师政治品格，强化教师业务能力，提升教师育人水平，以实际行动落实习近平总书记回信精神，在建设教育强国的新征程上，为实现高等教育高质量发展创造新动能新优势，为推进中国式现代化贡献武大力量。

(责编：李依环、熊旭)