原标题：让AI成为中小学教师“好帮手”

齐鲁师范学院人工智能教育研究院研发团队正在研发作文大模型。受访者供图

“走在绿树葱茏的山间小路上，耳边传来小鸟叽叽喳喳的歌唱，甜甜的空气令人陶醉。盘山小路高低错落，蔓延曲折……”齐鲁师范学院附属小学三年级学生刘俊驰提交作文后，作文大模型迅速给出反馈：“作文写得很好，但建议加入更多情感元素。”

6月下旬，记者在齐鲁师范学院旁听了一场别开生面的作文批改课。这款作文大模型的全称是“齐鲁师范作文大模型”（以下简称“大模型”）。它不仅能为每篇作文提供“作文总评”“结构点评”，还能给出“作文润色”的详细建议。

AI当作文老师，水平怎么样？从教16年的齐鲁师范学院附属小学语文教师于冬燕说：“这款大模型的评价非常精准，给出的建议贴近学生的实际情况。”

事实上，作文大模型只是齐鲁师范学院人工智能教育研究院（以下简称“齐鲁师范学院AI教研院”）科研团队众多创新成果中的一个。他们打造的AI赋能教师全场景工作，不仅涵盖课程研发、教学准备、教学执行和学生评价，还涉及教师的专业成长和学校的行政工作等多个层面。

提供精准作文辅导

对每位语文教师而言，批改作文是一项繁重的任务。于冬燕坦言，修改一篇作文至少要5分钟，若一个班级有50位学生，那么批改全部作文将耗费四个多小时。

经过多次体验，于冬燕对大模型的评价是：“精准、实用，值得点赞。”这完全颠覆了她之前对AI批改作文的认知。她曾怀疑，冰冷的模型能否修改出充满真情实感的作文。然而，多次实践让她深刻感受到，这款作文大模型能准确把握学生的年龄特点和认知水平，让作文保持学生的独特个性，避免千篇一律。

齐鲁师范学院AI教研院院长刘斌告诉记者，作文大模型是以数百万篇学生作文、数十万道作文题目及数万份写作教材数据为基础进行训练的，确保了模型的准确性和题材的广泛性。同时，还邀请了国内优秀的语文教研团队参与其中，制定了作文评价及批改的标准，并遴选了数百名作文数据标注员精心标注，保证了模型训练数据的准确性。

为何构建作文大模型？齐鲁师范学院AI教研院教师李成飞表示，作文因主观性强且在考试中占比较大，一直是学生和家长关注的重点。家长普遍感到辅导孩子作文十分困难，无从下手；而语文教师在批改作文时，由于时间紧迫，往往不能有针对性帮助学生分析作文内容。作文大模型的出现，为学生和教师提供了更高效、更精准的作文批改与辅导服务。

值得一提的是，作文批改只是AI赋能教师的一个场景。齐鲁师范学院的科研团队正致力于将AI技术应用于更多教育领域，为教师提供更全面、更智能的支持。

生成课堂教学“画像”

李成飞将“床前明月光，疑是地上霜”这句诗输入到大模型中，十几秒之后，一幅包含“群山上的明月、窗边的床榻、洒在地面的月光”等诸多要素的唯美画面展现出来。“在课堂教学中，教师可以依托AI技术，根据古诗内容，展示符合孩子们理解能力的图画或动画场景，从而帮助他们更直观感受古诗的意境。”李成飞说。

对教师而言，大模型带来的便利远不止于此。李成飞举例，在教学研发方面，只需输入相关课程需求，教学PPT和教案便能一键自动生成，为教师的个性化教学提供精准而高效的服务。

此外，教师可通过AI模型精确掌握学生的出勤情况。AI还能实时采集教师授课的语音，将其转化为文字，通过后台的综合分析来评价教学效果。同时，AI会记录整个课堂过程，重点分析教案设计、教学方法、PPT展示效果、师生互动以及课堂氛围等，并最终形成对教师课堂教学的精准“画像”。

教师评价是教育管理中的一个重要环节。教育部原副部长刘利民认为，从基础教育改革的现状来看，科学的评价观念有待普及，评价指标体系尚需完善，评价方法也需进一步改进。人工智能为教师评价提供了一个有力工具。

据了解，齐鲁师范学院已获批教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点高校。齐鲁师范学院党委书记林松柏介绍，通过AI的辅助，能发现教学中的共性问题和个体差异，为教师提供精准的指导和优化意见。同时，人工智能技术能推动教育评价现代化，探索新时代教育范式，让高校教师更贴近中小学教师，更好服务基础教育高质量发展。

（记者 王延斌 通讯员 张淑芬）

(责编：郝孟佳、李昉)