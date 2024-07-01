人民网成都7月1日电 （记者崔競文）近日，大中小学思想政治教育一体化建设学术研讨会暨《大学生思想热点面对面》学习使用座谈会在四川大学举办。来自70余家单位的100余名思政教育专家、实务工作者围绕“大中小学思政教育一体化建设”展开讨论，贡献智慧。

与会专家认为，要立足中华民族永续发展、党的事业后继有人的战略高度，从全面贯彻党的教育方针、应对“两个大局”加速演进和补齐落实立德树人根本任务短板弱项等方面，充分认识大中小学思政教育一体化的极端重要性。有效推进大中小学思政教育一体化建设必须把遵循教育规律作为首要前提，把推进思政课一体化作为牵引带动，把改掉顽瘴痼疾作为重要着力点，把完善工作系统作为重要保障，坚持贯通协同联动，积极统筹大中小学育人目标、内容、方式、队伍、成效、评价等要素，一体谋划推进思政课课程教材教学、日常思政教育活动、课程思政等，努力塑造纵向上各学段主线贯穿、有序递进、有效衔接，横向上各类课程活动同向同行、功能互补、相互支撑的育人新生态。

现场，与会专家围绕《大学生思想热点面对面》一书的学习使用进行了广泛深入研讨。

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