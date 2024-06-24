人民网北京6月24日电 （记者郝孟佳）23日，中国人民大学2024年毕业生党员集体宣誓活动举行。中国人民大学党委书记张东刚指出，在校期间，同学们见证了中国共产党成立100周年、党的二十大胜利召开等重要时刻，在实践中经风雨、见世面、长才干，积极为学校事业发展建言献策，成为了一支有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年队伍。

活动现场。中国人民大学供图

张东刚向全体毕业生党员提出三点期望：一是坚定理想信念，牢记初心使命，立志为党分忧、为国尽责、为民奉献，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，勇于担苦、担难、担重、担险，以实际行动诠释对党的赤诚忠心；二是坚守人民立场，勇于担当奋斗，把人民放在心中最高位置，坚持党和人民的利益高于一切，全心全意为人民服务，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标；三是严守党的纪律，永葆清正廉洁，把遵规守纪刻印在心、内化为日用而不觉的言行准则，自觉学纪、准确知纪、心中明纪、严格守纪，正心明道、怀德自重，知敬畏、存戒惧、守底线。

“铮铮誓言唤起我们拳拳初心，时代征程召唤我们奋勇前进。”中国人民大学校长林尚立表示，希望大家向老党员老同志学习，以他们为榜样，牢牢接过历史的“接力棒”，始终牢记党员身份，时刻以共产党员的标准要求自己。要弘扬伟大建党精神，踔厉奋发、笃行不怠、锐意进取、团结奋斗，为走好建设中国特色、世界一流大学新路，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出应有贡献。

全体党员重温入党誓词。中国人民大学供图

毕业生党员代表、赴西部就业代表、生态环境学院博士毕业生方丹阳表示，红色基因薪火相传，自己将带着满满的收获走出校园，回到家乡工作，努力在工作岗位上发挥党员的先锋模范作用，为奋力谱写中国式现代化新篇章贡献人大人的力量。

记者了解到，今年，中国人民大学共有45名同志党龄达到50年。活动上，学校为15名“光荣在党50年”老同志代表颁发了纪念章。

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