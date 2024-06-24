人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024年中国人民大学毕业生党员集体宣誓活动举行

2024年06月24日15:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月24日电 （记者郝孟佳）23日，中国人民大学2024年毕业生党员集体宣誓活动举行。中国人民大学党委书记张东刚指出，在校期间，同学们见证了中国共产党成立100周年、党的二十大胜利召开等重要时刻，在实践中经风雨、见世面、长才干，积极为学校事业发展建言献策，成为了一支有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年队伍。

活动现场。中国人民大学供图

活动现场。中国人民大学供图

张东刚向全体毕业生党员提出三点期望：一是坚定理想信念，牢记初心使命，立志为党分忧、为国尽责、为民奉献，不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，勇于担苦、担难、担重、担险，以实际行动诠释对党的赤诚忠心；二是坚守人民立场，勇于担当奋斗，把人民放在心中最高位置，坚持党和人民的利益高于一切，全心全意为人民服务，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标；三是严守党的纪律，永葆清正廉洁，把遵规守纪刻印在心、内化为日用而不觉的言行准则，自觉学纪、准确知纪、心中明纪、严格守纪，正心明道、怀德自重，知敬畏、存戒惧、守底线。

“铮铮誓言唤起我们拳拳初心，时代征程召唤我们奋勇前进。”中国人民大学校长林尚立表示，希望大家向老党员老同志学习，以他们为榜样，牢牢接过历史的“接力棒”，始终牢记党员身份，时刻以共产党员的标准要求自己。要弘扬伟大建党精神，踔厉奋发、笃行不怠、锐意进取、团结奋斗，为走好建设中国特色、世界一流大学新路，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出应有贡献。

全体党员重温入党誓词。中国人民大学供图

全体党员重温入党誓词。中国人民大学供图

毕业生党员代表、赴西部就业代表、生态环境学院博士毕业生方丹阳表示，红色基因薪火相传，自己将带着满满的收获走出校园，回到家乡工作，努力在工作岗位上发挥党员的先锋模范作用，为奋力谱写中国式现代化新篇章贡献人大人的力量。

记者了解到，今年，中国人民大学共有45名同志党龄达到50年。活动上，学校为15名“光荣在党50年”老同志代表颁发了纪念章。

(责编：李昉、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部