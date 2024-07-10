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中山大学：以教育家精神引领高水平教师队伍建设

中山大学校长 高松
2024年07月10日09:16 | 来源：人民网-教育频道
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教师是教育高质量发展的第一资源，教师队伍建设是建设教育强国最重要的基础工作。习近平总书记提出中国特有的教育家精神，作出大力弘扬教育家精神的重要指示，为新时代教师队伍建设指明了前进方向。中山大学认真学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，以教育家精神引领高水平教师队伍建设，以高水平教师队伍支撑学校高质量内涵式发展。

以思想政治为引领，提升教师政治素质。高校教师要有“心有大我、至诚报国的理想信念”，把自身和团队发展融入民族复兴、强国建设的历史伟业。近年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，严格落实“第一议题”制度，建立政治要件闭环管理机制。坚持党对学校工作的全面领导，贯彻落实党的教育方针，加快建设中国特色世界一流大学。持续加强改进教师党建和思想政治工作，培育创建全国党建示范高校、标杆院系和样板支部，以增强政治功能和组织功能为目标，以“双带头人”培育工程为抓手，推动教师党支部建设。加强对高层次人才、青年教师、海外归国教师等群体的政治引领和政治吸纳。以2024年“世纪中大，山高水长”百年校庆为契机，凝聚广大校友和师生的智慧和力量，挖掘校史中的教育家精神，推动大学文化建设和学校事业发展。

以人才培养为中心，提升教师育人水平。习近平总书记指出：“教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。”高校教师要在履行传授知识、培养能力、塑造价值的职责中提高育人能力。党的二十大报告指出，“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”。近年来，学校深刻把握人才培养的内涵和要求，推动教师更新教育理念，提升教育教学能力，提高人才培养质量。坚持以学生成长为中心，按照“加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学”理念，构建通识教育与专业教育相结合、集中大类培养与专业培养相结合的培养体系。推动教师着力提升学生的学习力、思想力、行动力，鼓励教师在教学中融入通识教育理念，实施以学生成长为中心的教学模式改革，健全以学习成效为导向的教学评价体系，推进教学体制机制改革，促进交叉复合型人才培养。

以国家战略为导向，提升教师创新能力。2023年4月，习近平总书记在广东考察时指出：“实现高水平科技自立自强，是中国式现代化建设的关键。”学校扎根广州、深圳、珠海三地办学，服务粤港澳大湾区建设是学校发展的重要使命。近年来，学校教师瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求，加强自主创新能力建设，努力在关键核心技术突破上取得更大进展。国家超级计算广州中心、“天琴计划”、南方海洋实验室、华南高等级生物安全实验室等科技平台建设取得重要进展，“中山大学”号海洋综合科考实习船、“中山大学极地”号破冰科考船、“珠海云”智能型无人系统科考母船顺利建设完成投入运行，涌现出高精度超长距离地月激光测距、陆面模拟系统等重要科研成果。学校广大教师将进一步聚焦国家重大战略需求和世界学术前沿，瞄准关键核心技术难题强化有组织科研，为实现高水平科技自立自强作出更大的贡献。

以深化改革为动力，提升教师队伍质量。习近平总书记指出：“从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。”近年来，学校深化教师人事制度改革，提升教师队伍质量和水平。按照“适度规模、优化结构、注重质量、追求卓越”的基本原则，优化人才引进规划，通过重大创新平台建设聚才引才。深化教师聘任制度改革，健全教研型、教学型、研究型教师分系列发展体系，分系列设岗、聘用和考评，明确不同系列教师发展路径。全面实施教研型教师“预聘—长聘”制改革，实施长周期评估，形成稳定支持机制。完善教师考核评价体系，聚焦教师代表性工作的创新性、系统性、标志性和影响力，建立注重人才培养质量与成效、学术创新贡献与影响的评价体系。坚持分类考核，按照教师系列和发展阶段设置考核周期，建立动态评价制度。全面推进学部制改革，由学部统筹学术标准与学术评价。

以师德师风为根本，提升教师道德修养。习近平总书记指出：“评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风。”近年来，学校高度重视师德师风建设，加强党对教师工作的全面领导，完善教师思想政治和师德师风建设体制机制。将教师思想政治和师德师风建设工作纳入学校年度工作要点、全面从严治党工作要点，纳入校内巡视，纳入党建考核和领导干部年度考核。构建四级审核把关机制，在教师管理各环节严格落实政治和师德把关要求。健全“早预防、早发现、早报告、早处置”工作机制，依法依纪依规查处师德违规行为。开展师德师风学习教育，举办庆祝教师节优秀教师表彰活动。近年来，涌现出全国优秀教师张培震、全国优秀共产党员管向东、全国援外医疗工作先进个人吴德熙、第48届国际南丁格尔奖获得者成守珍、全国五一劳动奖章获得者保继刚，以及3个全国高校黄大年式教师团队等优秀教师代表。

(责编：李昉、熊旭)

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