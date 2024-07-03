厦门大学党委书记 张荣

习近平总书记站在强国建设、民族复兴的高度，深刻阐述了中国特有的教育家精神，是对我国教育事业发展和教师队伍建设规律性认识的深化和升华，为建设中国特色世界一流大学提供了重要遵循、注入了强大精神动力。作为建设教育强国的龙头，高校应大力弘扬教育家精神，把教育家精神贯彻到一流大学建设各环节、全过程，以教育家精神涵养一流的政治生态、育人生态、创新生态和服务生态，培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

一是在贯彻教育家精神中涵养一流政治生态。政治素质是新时代教育家的首要标准。贯彻教育家精神，就是要牢牢把握其政治属性，全面贯彻党的教育方针，教育引导教师忠诚于党和人民的教育事业，坚定心有大我、至诚报国的理想信念，陶冶言为士则、行为世范的道德情操，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者，自觉履行为党育人、为国育才的初心使命，确保高校始终成为培养社会主义建设者和接班人的坚强阵地。

厦门大学始终把教师思想政治工作作为重要的基础性工程，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，组织广大教师学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记致厦门大学建校100周年贺信精神，广泛开展“四史”教育和中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化学习教育，从根本上培根沃土、强基铸魂。强化教师党支部政治功能和组织功能，发挥“双带头人”示范带动作用，重点做好高层次人才、海外留学归国教师、青年教师的政治引领。加强组织领导，发挥党委教师工作委员会、师德师风建设委员会和党委教师工作部统筹协调作用，夯实校院（系）两级主体责任，抓好教育家精神学习贯彻。

二是在弘扬教育家精神中涵养一流育人生态。立德树人是高校立身之本。落实立德树人根本任务，关键在教师。弘扬教育家精神，就是要教育引导广大教师练就启智润心、因材施教的育人智慧，涵育乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，用一颗心唤醒另一颗心，更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任，实现师生共同成长、全面发展。

厦门大学秉持教育者先受教育的理念，落实正己化人要求，落实师德师风第一标准，通过举办新教工入职典礼、新教师“第一堂课”引荐仪式、老教师荣休仪式等，传承学校百年师德传统，注重日常教育浸润，让教育家精神成为广大教师的人生追求。完善教师荣誉表彰体系，加大师德楷模选树，涌现出全国高校黄大年式教师团队、全国教育系统先进集体、全国教育世家、全国杰出教学奖获得者等一批师德典范。突出示范引领，每年评选“南强杰出贡献奖”，开辟“身边好老师”“师者”等宣传专栏，激励广大教师担好教书育人使命。聚焦教学能力提升，建好国家级教师教学发展示范中心，完善“教师工作坊”、教学沙龙等制度，突出教学研究、教师培训、教学竞赛，推进课堂变革、促进教学相长，为教师精进教学提供多元化个性化指导，着力打造一支乐教会教善教的优秀师资队伍。

三是在践行教育家精神中涵养一流创新生态。高校教师是科技创新和科研攻关的关键力量。践行教育家精神，就是要引导广大教师心怀“国之大者”，秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度，树立胸怀天下、以文化人的弘道追求，着眼世界学术前沿和国家重大需求，加强基础研究、科技研发和理论创新，着力攻关“卡脖子”“卡脑子”“卡嗓子”问题，为国解忧解惑。

厦门大学坚持围绕“四个面向”，以国家重大战略需求为牵引，以服务经济社会发展为导向，加强有组织科研，引导教师开展重大课题研究、促进协同攻关、推动成果转化，着力提升教师服务发展的贡献度。坚持以大平台、大项目聚合大团队，积极打造国家级创新平台，创新科研组织模式，在服务“国之所需”中培养造就领军人才和优秀青年人才。注重发挥战略科学家“传帮带”优良传统，引导学科带头人甘为人梯、奖掖后学，让更多青年才俊竞相涌现。“十四五”以来，学校在两届院士增选中新当选两院院士5人，新增国家级领军人才47人次、国家级青年人才114人次。

四是在激发教育家精神中涵养一流服务生态。激发教育家精神，就是要强化以教学科研为重心的服务理念，将学校一切管理行为均服务于立德树人工作、服务于师生成长发展，营造尊师爱生重教的校园文化，充分发挥大学文化高地的辐射带动作用，引领社会风气和时代风尚。

厦门大学坚持以人才评价为牵引，深化新时代教育评价改革，以“多维”破“五唯”，制定更加科学公平合理的评价标准，完善教师激励和保障制度，支持教师成长发展，不断激发教师弘扬践行教育家精神的主动性和积极性。优化人才培养、科研创新、人才人事、后勤保障等行政服务体系，提高服务效能，更好服务教师教研工作和发展所需，营造人本服务生态。加强校园生活服务保障，关心教师身心健康，创造良好工作生活环境，让教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教。

(责编：李依环、熊旭)