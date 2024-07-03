山东大学党委书记 任友群

兴国必先强教，强教必先强师。习近平总书记去年在教师节前夕提出中国特有的教育家精神，近日又对学校思政课建设作出重要指示指出，要求建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍。在新时代新征程上，高校和思政课教师要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，深入践行“六要”根本要求，奋力开创新时代思政课建设新局面。

立足“两个大局”，领悟思政课教师队伍建设的重要意义。教师是立教之本、兴教之源。当前，实现中华民族伟大复兴的战略全局与世界百年未有之大变局发生战略性交汇，思政课教师如何进行针对性理论回应，教育引导学生正确把握世界大势，看待国际问题，是一个十分紧迫而又严峻的问题。这就要求思政课教师站在马克思主义理论的高度，正确认识和理解国际问题，充分挖掘国内外发展素材，把中国发展同国际形势紧密结合起来，引导学生客观认识外部世界。思政课教师应坚持辩证思维，用全面长远的眼光看待形势变化，准确识变应变，更好应对意识形态领域的风险挑战，进一步守牢思想政治教育的主阵地。站在“两个大局”的战略高度，高校的思政教育应坚持把中国式现代化贯穿始终，把巩固思想政治工作生命线地位贯穿始终，一体谋划推进师德师风建设与教学、科研、管理等各项工作，努力回应人民群众对一流大学和一流师资的殷切期盼。

把握教育家精神内涵，激发思政课教师队伍建设内生动力。广大思政课教师作为思政课建设的重要一环，应深刻领会教育家精神内涵，做到学深悟透做实，树立全面落实立德树人根本任务的理想信念，承担起为党育人、为国育才的责任担当，努力实现自身职业发展与实现中华民族伟大复兴中国梦的同频共振。同时，秉持求实创新、苦干实干的躬耕态度，在教育领域不断深耕，提升自身教学技能。高校也应建立健全机制办法，做到“三个聚力”。一是聚力夯实工作机制。要加强内部管理，优化工作流程提高工作效率，构建完善制度安排，确保教育工作的系统性和规范性。二是聚力落实统筹推进。要注重整合教育资源，依托校外课堂、兼职师资等多种载体，邀请各级领导干部、专家学者、优秀企业家和各行各业先进模范人物到校授课，将最新的科研成果、考古成果、历史遗存和革命文物融入教学中，切实提高教学实效。三是聚力突破督导问效。要健全督导机制，定期对教育工作进行检查和评估，确保各项政策有效执行，使教育工作持续健康发展。同时，积极对接黄大年式教师团队、最美教师等国家级、省部级荣誉评选表彰，通过教育家精神日常浸润，激励全体教师争做学生为学、为事、为人的“大先生”。

践行“六要”根本要求，谱写思政课教师队伍建设新篇章。习近平总书记就思政课教师队伍建设提出的“六要”要求，是涵养思政课教师素养、落实立德树人根本任务的重要一招。弘扬教育家精神，与践行“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的思政课教师要求高度契合。

要锤炼政治品格，常葆教育情怀。在思政课教师队伍建设中，首先，要坚定心有大我、至诚报国的理想信念，明确政治标准，并将其贯穿于教师选育管用的全过程各环节。思政课教师应通过加强政治理论学习，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在重大政治问题上与党中央保持高度一致。其次，思政课教师要做到以情培根、用情铸魂，积极引导学生弘扬以爱国主义为核心的民族精神，始终把学生放在心中重要位置，积极回应学生对思政课的需求与期待。高校也应继续全面落实理论学习等制度安排，深入开展学习交流活动。与此同时，学校要督促其他专业教师在课程中融入思政元素、贯穿思政理念，着力构建全面立体的思政教育体系。

要注重教学创新，拓宽认知视野。首先，要鼓励教师积极探索新的教学内容方式，涵养启智润心、因材施教的育人智慧，充分依托互联网、大数据等现代信息技术手段，注意教学的互动性和趣味性，提高教学效果。其次，要切实提升思政课的说服力，教师除了要夯实马克思主义理论基础外，更要广泛涉猎其他学科知识，积极参加实践教学，注重培养学生的思辨能力和创新精神，增强学生对理论知识的理解和应用能力。高校应弘扬教育家精神，开展“教育家精神教师谈”教师沙龙活动，全力推进高质量思政课教师队伍建设。

要严格遵守纪律，树立良好师德师风。首先，思政课教师要勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，进一步认识自身的职业荣誉和历史使命，提升教师纪律意识。其次，教师还要坚持胸怀天下、以文化人的弘道追求，夯实以天下为己任的价值准则，引导教师自觉遵守职业规范，坚守正道、追求真理，做好学生的楷模。高校应继续发掘和选树教职员工中的先进典型，做好榜样的宣传推荐工作，深入开展师德警示教育，常态长效净化师德师风，为高校思政课教师队伍建设打下更加坚实基础。

(责编：李依环、熊旭)