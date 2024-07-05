孙竞、李依环、赵雪祺（实习生）

三尺讲台，四季耕耘。从教40多年来，徐良云从一名乡村一线教师，成长为一名优秀的特级教师、中学校长。讲好每一堂课，做一个以教育为信仰的人，让更多孩子享受优质的教育，是他矢志不渝的追求。

古老的大运河畔，钟灵毓秀。仲夏时节，人民网记者走进位于北京市城市副中心的中国人民大学附属中学通州校区（下称“人大附通州校区”），对话学校党委书记、执行校长徐良云，聆听他带领这所学校推动教育改革与发展的故事。

一所好学校是什么样——

“学生喜爱、家长向往、社会赞誉、国家放心”

“塔吊林立、商砼翻滚，一眼望去尽是工地，甚至很多地方还在‘考古’。”2016年，初到这个原名为“通州三中”的校区，这是周边环境给徐良云留下的第一印象。

校址位于北京市城市副中心的核心区域，来自人大附中的教师们深知任重道远。他们从清理校门口的小吃摊开始，重新优化校园环境，构建“人通心通”课程体系，全方位推进教育改革，致力于打造一所具有国际视野，体现中国特色， 实现高点定位、快速发展的优质学校。

采访中，徐良云多次提到，一所好的学校，应该要让“学生喜爱、家长向往、社会赞誉、国家放心”，这也是他一以贯之的教育理念。

他谈到，学校与人大附中精神一脉相承，秉承刘彭芝校长提出的“爱和尊重”的理念，构建人通、心通、健康、和谐的新型师生关系，为每个学生提供了丰富多彩的校园生活，让整个校园变得生动起来。

连续多年中高考成绩居通州区前列；考入“双一流”高校学生逐年跃升；选修课从10余门扩充到80多门，充分给予学生自主选择权……学校教育教学取得长足进步，校园师生更是活力满满，这在辖区的学生和家长中引起了不小轰动，人大附通州校区也真正办成了老百姓家门口的优质学校。

一名好老师是什么样——

“好老师骨子里是善良的人”

一个人遇到好老师是人生的幸运。那么，一名好老师应该是什么样子？徐良云表示，要有教育情怀，具体就是有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心，这是新时代“四有好老师”的标准。

“首先，好老师在骨子里要是很善良的人，对于各种不同的学生，都要尽全力去帮助他们；老师直接跟学生打交道，他用什么态度跟学生接触、如何言传身教等，都对学生影响很大，讲的内容要把学生往好的方向引。”徐良云说。

在具体教学工作方面，徐良云认为，一名好的老师，不管是学识、学术上，还是分析问题、解决问题的能力上，都要比较强；此外，在教学方法上要先进，不能唯分数论，需要根据不同的学生特点，根据所教学科的内容，通过引导式的教学方式，让学生主动思考，培养创新意识。

“这里的老师都爱笑，工作热情高，看起来幸福感很高”——这是学生家长对人大附通州校区教师的普遍评价。

对于教师如何获得幸福感，徐良云谈到，老师能非常自信地走上讲台，滔滔不绝、游刃有余地把自己备的课讲好，在授课过程中感到心情愉悦，对老师自己的身心也会有好处。“如果老师能理解或接受这种理念，就会拥有幸福感。当然，从学校层面来说，平时也要注重为老师提供服务、帮助解决实际困难。”徐良云说。

一堂好课是什么样——

“要鼓励学生全面思考，不能把孩子教傻了”

学生可以在英语和物理课上学习生活中的静电，在生物和化学课上揭开碳酸饮料的真面目，在数学和化学课上寻找生活中的酸碱指示剂……近年来，人大附通州校区不断尝试突破传统教学方式，跨学科融合成为课堂“新时尚”。

“对于一堂好课的标准，各个学科不一样，但是有一个共性——上了这堂课以后，如果学生变‘聪明’了，这堂课就是好课；如果把学生教‘傻’了，把学生的学习积极性教没了，虽然分数可能不低，但是没有思考，这堂课就不叫好课。”徐良云说。

在他看来，不能因为学生的回答和标准答案不符，就判定学生的回答错误。作为教师，要全面分析学生讲的内容，分析哪些地方是可取的，哪些地方是考虑不周全的，鼓励学生全面思考问题，让学生通过上课越变越“聪明”。

近年来，人大附通州校区建立了从基础、拓展到荣誉的三层次“人通心通”课程体系，打造跨领域、跨学科的综合课程群，同时面向全体学生开设丰富的人文与社会、数理与技术、艺术与体育类校本选修和社团活动等，助力学生在五育融通中实现全方位、多元化、个性化发展。

“课程改革需要根据时代变化而改变，能力培养也需要不断提高素养评价标准。”徐良云说，“不管什么时候，师生都要秉持一颗中国心，要拓展全球视野，同时还要培养坚强的意志，要具备高素质人才必备的技能和品格，才能更好面向未来，在世界舞台上讲好中国故事。”

(责编：郝孟佳、熊旭)