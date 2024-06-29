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“这个毕业季，校长有话说”系列报道——

西北工业大学校长宋保维：奋勇而上，逐光而行

2024年06月29日13:12 | 来源：人民网-教育频道
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凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月29日电 （记者孙竞）今天上午，西北工业大学2024届本科生毕业典礼暨学位授予仪式在长安校区举行。典礼上，西北工业大学校长、中国工程院院士宋保维以《奋勇而上，逐光而行》为题致辞，向全体毕业生致以热烈的祝贺，并送上诚挚的祝福与殷切的嘱托。

宋保维向毕业生们提出三点希望：一要心中有光，赓续红色血脉；二要眼里有光，保持奋进姿态；三要脚下有光，勇担时代使命。

“希望大家怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的刚健勇毅，勇立时代潮头、争做时代先锋。”宋保维说。

西北工业大学校长、中国工程院院士宋保维致辞。校方供图

西北工业大学校长、中国工程院院士宋保维致辞。校方供图

以下为西北工业大学校长、中国工程院院士宋保维题为《奋勇而上，逐光而行》的致辞原文（节选）——

四年前，你们带着满眼的新鲜和未来的憧憬，来到了西工大。这四年，你们用灿烂的青春留下了“工大印记”，你们用努力和拼搏续写了西工大的故事，与母校共同经历，一起成长。今天，你们即将离开校园，奔赴新的征程，光荣地成为西工大最年轻的校友。

作为校长，我希望大家怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的刚健勇毅，勇立时代潮头、争做时代先锋。借此机会，我提三点希望与大家共勉。

一要心中有光，赓续红色血脉。1938年，西北工学院的学生们在抗战烽火中勤奋苦读，教室里“开夜车”和“开早车”的人衔接起来，煤油灯彻夜不灭，形成“坝上长夜、七星灯火”的壮景。1956年，华东航空学院五千余名师生，怀着“建设大西北，振兴新中国航空事业”的信念，义无反顾奔赴条件艰苦的大西北，谱写了新中国航空教育“西迁”的壮歌。1970年“哈军工”空军工程系，服从国家大局，从白山黑水之畔内迁至三秦大地，整建制并入西工大，续写了服务国防科技工业发展的壮举。建校86年以来，西工大坚定不移听党话、跟党走，始终赓续强军报国的红色血脉，培养了一大批又红又专的国之栋梁。心中有信仰方能勇毅前行。希望同学们坚守信仰之光，树立远大志向，将自己的人生与国家民族的命运紧紧相连，上大舞台、入主战场、干大事业，在推进强国建设、民族复兴伟大事业中成长为“总师型”人才。

二要眼里有光，保持奋进姿态。6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会隆重召开。学校共有8项成果获得2023年度国家科学技术奖励，其中我校教授牵头获奖6项，获奖数量创历史新高，位居全国高校第五。同时，还有7项获得国家科学技术奖励的成果，是由我校校友牵头完成，他们中的4位已是中国工程院院士，但仍然没有停下引领创新、追求卓越的脚步。不懈奋斗方能生机勃发。希望同学们以永不懈怠的精神状态、永不停滞的前进姿态，用脚步丈量祖国大地，用内心感受时代脉搏，接续奋斗、敢想敢为，锤炼过硬本领，在推进强国建设、民族复兴伟业中贡献西工大青春力量。

三要脚下有光，勇担时代使命。近年来，学校获国家级教学成果奖14项、中国国际大学生创新大赛金奖17项；牵头主持的20亿元级水下无人系统项目取得重大进展，科技成果转化“三项改革”走在全国前列；2023年新增国家级人才98位；第五轮学科评估实现西工大所有工科学院A类学科全覆盖；国际合作破局，发展设立西北工业大学哈萨克斯坦分校。科技兴则民族兴，科技强则国家强。现在距离实现建成教育强国目标只有11年时间了。同学们作为“00后”，是最具创造力的一代，是最具责任担当的一代！未来十年，将是你们人生奋斗的黄金十年。主动担当方能彰显作为。希望同学们树立雄心壮志，鼓足干劲、奋发图强、勇担使命，以科技强国之光指引新的征途，以奋发有为的精神风貌，不断克服前进路上的艰难险阻，在推进强国建设、民族复兴伟大事业中彰显西工大担当。

同学们，今天你们将怀揣梦想，继续深造或奔赴祖国最需要的地方。无论身在何处，不要忘记你们背后一直有母校的关注和支撑，母校的臂弯永远是你们温暖的依靠！校友是学校最靓丽的名片，实现“天下工大、世界三航”，需要你们的持续关注和鼎力支持。

(责编：李昉、熊旭)

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