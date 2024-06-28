人民网北京6月28日电 （记者李昉）近日，中国自主的知识体系成果发布会（2024年夏季）在北京城市图书馆召开。会上，中国人民大学、山东大学、四川大学、北京外国语大学、北京社会科学院分别发布重要学术成果。

中国人民大学新闻学院院长周勇发布了“中国新闻传播学自主知识体系建设工程”成果。周勇介绍，“中国新闻传播学自主知识体系建设工程”丛书以集纳众智、会通经典、观照前沿为宗旨，汇聚新闻传播学研究的智识成果，力求全方位、多视角地展现中国新闻传播学在学科体系、学术体系和话语体系方面的思想创新与理论突破。

山东大学经济学院常务副院长、教育部财政学类教学指导委员会秘书长石绍宾发布了《中国政府预算改革发展年度报告》。四川大学中国藏学研究所副所长张长虹发布了《历史铸就统一体》（9册）、《史前至唐代高原丝绸之路考古研究》两项成果。

北京外国语大学中国外语教育研究中心研究员刘鼎甲发布了《中国英汉平行语料库研究》著作成果。据了解，“中国英汉平行语料库”库容超过一亿字词，系国际上最大的双语平行语料库。

会上，北京市社会科学院历史研究所所长刘仲华还发布了《北京专史集成（18卷）》。他介绍，目前丛书已出版18卷，近800万字，从政治史、建置沿革史、风俗史、教育史等18个领域对北京历史的发展脉络进行了系统梳理。

据了解，中国人民大学于2023年4月24日发起成立了“建构中国自主的知识体系大学联盟”，致力于打造思想荟萃、融通中外的一流学术交流平台。目前，该联盟形成了中国自主的知识体系成果发布机制，于每个季度召开“中国自主的知识体系成果发布会”，推动中国自主的知识体系成果扩量提质。

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