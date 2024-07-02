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市民的阅读热情与良好的公共服务双向奔赴——

广州图书馆的一天（在现场）

本报记者 姜晓丹
2024年07月02日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　广州图书馆内，读者众多。
　　刘 智摄（人民视觉）

　　广州近日降雨频繁。周末，上中学的小苏跟弟弟还是像往常一样早早出门。他们习惯在图书馆过周末。

　　出地铁，姐弟俩来到广州图书馆。一大早，门口已有很多读者在等候。“我喜欢在五楼写作业、看书，安静；弟弟喜欢在三楼看图画书，书多。来图书馆过周末，我们作业写得快，书也读得多。”小苏说。

　　负责维持现场秩序的图书馆安保队长马永，每天一大早就来做开门前的准备。“图书馆开门前，总有读者在门口排起长队。我们担心读者在外面日晒雨淋，一般会提前开门，请大家进入大厅。”

　　9点整，图书馆各区域正式开放。大家纷纷走向自己中意的阅读区域。81岁的周伯乘扶梯上二楼，来到报刊阅览区，戴上老花镜翻阅起报纸。

　　“我一直有读报的习惯，图书馆的报纸很全，我经常来。手机上的字看着费劲，我还是喜欢摸着报纸看，踏实。”周伯笑着说，“常看报、多读书，才能跟上时代，和孩子们也有话聊。孙女说，在一些新领域，我懂得比她还多。”

　　渐渐地，图书馆内座无虚席：阅览区，人们沉浸在书香中；报告厅里，上午举办的考古讲座气氛热烈，下午又响起广州青年交响乐团演奏的美妙乐声……

　　“图书馆里有热水、有空调、氛围好，在这里看书心更静了。”

　　“中山大学的老师讲考古，深入浅出，很专业、有意思。”

　　“现在一次能借40本书，带着行李箱来图书馆取书很方便。”

　　“这里有视障服务区，我们来这里可以享受口述影像服务。”

　　…………

　　晚上9点，闭馆时间到，最后一拨读者走出图书馆。大厅数字屏上，当日接待量定格在33517人次。

　　“广州图书馆单日接待量最高超过5万人次。”广州图书馆值班主任彭琳彦介绍，2023年，广州图书馆的接待访问量超过790万人次，外借文献超1000万册次。

　　这些数字的背后，是市民日益高涨的阅读热情，也是图书馆不断丰富的公共服务。

　　“政府对公共服务不断增加投入。我们推出了取消押金、增加外借书籍数量等举措，让读者借阅图书更方便，同时举办丰富的公共文化活动吸引更多人走进图书馆。”广州图书馆副馆长陈深贵介绍，为了扩大服务辐射能力，广州图书馆还在远郊社区、商场及地铁站等开设分馆和自助图书馆。

　　近年来，广州推进建设“图书馆之城”，全市176个镇街均设立有公共图书馆（分馆）。2023年，广州市公共图书馆的读者到馆人次首超3000万，注册读者量为559.07万人，近1/3的广州市民都是公共图书馆读者。

　　广州市文化广电旅游局相关负责人介绍，广州加强文化基础设施建设，目前登记注册博物馆73家、文化馆（站）243个、社区（行政村）综合性文化服务中心2800余个，基本形成城市“10分钟文化圈”和农村“10里文化圈”。广州还鼓励社会力量参与提供公共文化服务，给市民带来更多获得感。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月02日 04 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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