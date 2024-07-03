人民网北京7月3日电 （记者唐婕）2024年北京东城区初中入学电脑派位今日结束，学生可凭教育ID号登录东城区教育招生考试中心网站或关注东城区教育招生考试中心微信公众号查询派位结果。

东城区电脑派位现场。东城区教育融媒体中心供图

电脑派位仍分为三个批次进行，志愿同时填报，录取同时进行，三个批次派位之间“无缝连接”。记者在派位现场看到，派位开始前，由公证处对电脑派位软件的模拟试验过程进行了现场监督，封存了派位用电脑两台、派位系统密码纸及原始未派位数据光盘两套。正式开始后，在操作员的指导下，由现场随机抽取的嘉宾进行正式派位的操作，并将派位结果刻入光盘。公证员当场封存派位结果光盘并予以公证，至此，电脑派位现场工作结束。

据悉，参加今天电脑派位的有7157人。2024年就读于9所优先发展初中（第二十四中学、第二十五中学、第二十七中学、第五十中学分校、第五十四中学、第六十五中学、第九十六中学、第一四二中学、前门外国语学校）的新初一年级学生，具有普通高中升学资格且具有同一学校连续三年学籍，学业水平考试成绩及综合素质评价达到当年全市相关要求，按照初中校分配指标和录取总分，采取校内排序方式升入优质高中。

东城区相关负责人表示，2024年东城区义务教育入学工作严格贯彻执行《北京市教育委员会关于2024年义务教育阶段入学工作的意见》，坚持以人民为中心发展教育，全面贯彻党的教育方针，大力促进教育公平，扎实推进义务教育全面优质品牌化建设，继续增加优质学位供给量，引导未来升学预期，保障适龄儿童、少年接受义务教育权益，最大限度满足百姓就近“上好学”的需求。

据了解，电脑派位现场邀请了区人大、区政府、区委教育工委、区教委的领导，区人大代表、区政协委员、公证处公证员及家长代表、教师代表，社区代表、责任督学、媒体代表等共同参与监督见证。

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