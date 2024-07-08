生动深刻的思政“金课”、形式丰富的文艺创作、掷地有声的师生心得……首都高校持续加强廉洁文化建设，着力实现教育入脑、廉洁入心，推动工作见行见效。

北京市委教育工委相关负责人表示，各高校结合自身特色，挖掘校内文化资源，积极开展丰富多彩的廉洁文化活动，将廉洁教育与党纪学习教育、思政教育有机结合，推动廉洁思想入脑入心，在广大师生中营造廉洁氛围、树立廉洁理念、传递正能量，有力推动了校园廉洁文化建设不断走向深入。

以课铸廉 打造廉洁教育思政“金课”

中国人民大学发挥哲学社会科学领域办学特色，形成一批高质量理论研究成果，开展专题教育课程，推动学校和学院两级领导干部为学生讲好开学第一课、毕业最后一课；大力宣传弘扬吴玉章、成仿吾等老一辈红色教育家和卫兴华、高铭暄等新时代人民教育家的崇高品格；充分发挥家书博物馆作为北京市廉政教育基地的阵地优势，把廉洁道理讲深、讲透、讲活。

“如何守住清正廉洁的‘五个关口’，算好清正廉洁的‘五笔账’？”“大学生作为未来社会的建设者和领导者，如何做到廉洁自律？”“青年党员如何做到从‘自找苦吃’中弘扬清廉守正作风？”……中央财经大学以“严明纪律守初心，筑牢思想强党性”为主题，策划辅导员党纪学习教育多期微党课，通过讲述廉洁典范故事、列举年轻干部违纪违法警示案件等，号召青年党员勇于担当、敢于作为，锤炼坚忍不拔底色，弘扬清廉守正作风。

北京邮电大学录制专题微党课，带领师生共同学习焦裕禄精神，培育朴素廉洁情操。北京语言大学积极参与“一校一金句”网络微课视频接力，从明朝诗人、伟大的民族英雄于谦所作的《春日客怀》和《寄内》这两首诗出发，引导广大师生深刻感受其清正的操守、卓绝的精神。北京印刷学院党委常委、纪委书记为学校新媒体学院全体毕业生党员讲授廉洁教育党课，紧密联系大学生实际，教育引导毕业生党员系好职业生涯的第一粒扣子，坚守廉洁自律底线，传承廉洁文化。

以学促廉 充分发挥专业创作优势

印有“风清气正”的台历、写有“行为世范”明信片、标有“时代先声”的文具礼盒……这些造型精美、寓意深刻的文创产品出自北京师范大学艺术与传媒学院教工第二党支部。专业教师们结合学校“红色师范”的辉煌历史，发挥美术、书法、艺术设计学科特色，开发完成了“红色基因·艺术理想”系列红色文创设计，用生动的艺术设计形式讲述红色精神，弘扬廉洁文化。

中国传媒大学以学校创作团队摄制的电视剧《国家审计》为基础，重新剪辑形成微电影《代价》。影片以案释法，教育广大师生，任何贪腐行为无论隐藏得多么隐秘，在党和政府对腐败零容忍的坚定决心之下，终将被揭露。

“吕剧《铜钱记》展现了金钱诱惑下的众生相。我们更应该以此为诫，主动担当、积极践行，让廉洁修身、拒腐防变成为我们内化于心、外化于形的自觉追求。”中国戏曲学院导演系研究生窦佰仪表示。中国戏曲学院搭建研究生跨系部联合创作剧目平台，引导学生创排廉洁剧目，学“廉”、思“廉”、创“廉”、扬“廉”，把好创作的底色，锃亮国戏廉洁文化名片。

以廉润心 营造崇廉拒腐校园氛围

北京大学深入挖掘燕园动物、植物和建筑等风物的廉洁元素、廉洁内涵，通过“意料之外”和“情理之中”的有机融合，增强廉政宣传效果。作品陆续以手机壁纸、电脑屏保、单页夹、海报等形式在校内外传播，有力推动廉洁教育走深走实。

中国地质大学(北京)制作的短片《校史传“清”香 流光映“廉”心》在校史馆中徐徐展开，回顾了自1952年建校以来，老一辈地质学家的廉洁故事，激励北地青年传承优良作风，遵守党的六大纪律要求，发扬“艰苦朴素，求真务实”的校训精神。中国石油大学（北京）制作短视频《时光信笺》，以一位现代大学生的视角，穿越到不同的历史时期，与历史上的廉洁典范进行对话，展现廉洁文化的丰富内涵和历史传承，强调廉洁教育在立德树人中的重要性。首都师范大学以廉洁、诚信为主题，选取季子挂剑、立木为信、新鞋踩泥、宋濂借书共四则典故，以连环画方式，采用线描形式，与成语结合讲典故，传播传统文化中蕴含的高尚精神。

中国音乐学院举办“弦歌六秩·艺心向党”庆祝中国共产党成立103周年音乐会暨党纪学习教育主题实践活动，活动中，学生们将党史党纪教育搬上音乐厅，集体演绎了配乐党史党纪故事《党史中的纪律<三大纪律八项注意>》。同时，现场展演了《颂清风》《风吹桐木——为纪念焦裕禄而作》等原创廉洁文化歌曲作品，组织重温入党誓词、党纪学习教育知识竞赛互动抢答，以讲唱结合的形式，教育引导全体师生党员深入学习党的纪律。

（供稿：北京市委教育工委 文/张劲）

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