原标题：多吃大豆能提高儿童思维能力和注意力

美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校一项新研究发现，学龄儿童食用更多含异黄酮的大豆食品后，思维能力和注意力会得到提升。研究团队在6月29日至7月2日举行的2024年美国营养学会年会上展示了这一成果。

异黄酮是天然存在于各种植物中的化合物，尤以大豆和豆制品中含量为多。为研究大豆异黄酮的潜在益处，团队回顾了先前一项研究数据，该研究涉及128名7岁至13岁的儿童。根据这些儿童7天的饮食记录信息，团队计算了每个孩子包括异黄酮在内的平均饮食摄入量。为评估孩子们的一般智力水平，团队使用了一套专门的纸上测试，还利用一项名为“侧翼任务”的计算机测试来评估注意力，同时记录孩子们的脑电波活动，以测量信息处理速度和注意力集中度。

分析显示，那些摄入更多豆类食品的儿童，在注意力评估中表现出更快的反应速度和处理速度，但研究并未发现大豆异黄酮摄入量与一般智力水平之间存在显著关联。

研究人员表示，一份大约230克的豆浆含有约28毫克异黄酮。为了增加异黄酮的摄入量，大豆或豆浆是不错的选择，豆豉、豆腐也是推荐的食品。

（记者张佳欣）

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