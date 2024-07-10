重庆大学党委书记 舒立春

习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出并深刻阐释了中国特有的教育家精神的丰富内涵，赋予了新时代人民教师崇高使命，是对教师队伍建设规律性认识的新论断，是对教师队伍高标准建设提出的新要求，为打造高素质教师队伍、推动教育高质量发展提供了根本遵循。重庆大学深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察重庆重要讲话重要指示精神，深度融入强国建设、民族复兴新征程，锚定“双一流”目标，大力弘扬教育家精神，着力培养造就高素质教师队伍。

领悟教育家精神科学内涵，明“志存高远”的为师之志。“教育者先受教育”，新时代人民教师只有坚定理想信念之锚，牢记为党育人、为国育才的初心使命，方可担负起培育时代新人的历史重任。学校坚持筑牢思想根基，严格落实学习贯彻党的创新理论制度机制，将学习领会习近平总书记关于教育的重要论述和关于教师队伍建设的重要指示批示作为教师教育培训核心内容，推进教师理想信念教育常态化，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。坚持深化宣讲阐释，为新进教师讲好“立德树人”第一课，系好青年教师从教生涯“第一粒扣子”。组建“信仰的力量”“红岩精神宣讲”等师生宣讲团，引导教师在“讲”与“听”的氛围中走进躬身爱国、严谨治学、潜心育人的师者境界，增强对教育家精神的情感认同、文化认同。坚持舆论氛围营造，专题开展弘扬教育家精神之“躬耕教坛 强国有我”人物系列报道，全方位立体化展现教师矢志不渝、锐意进取的精神风貌，引导广大教师胸怀“国之大者”。

弘扬教育家精神时代意蕴，立“律己修身”的为师之德。“师也者，教之以事而喻诸德者也”，好老师首先应该是以德施教、以德立身的楷模，是塑造学生品格、品行、品味的“大先生”。学校在组织领导上发力，成立党委教师工作委员会，统筹指导全校教师思想政治工作及师德师风建设；设立党委教师工作部，专职负责师德师风建设工作；明确各学院师德师风建设工作联络员，打通“最后一公里”。在机制完善上发力，紧紧围绕认真落实新时代师德师风建设的要求，全力推进学校党委、学院党组织、教师党支部三级联动工作机制建设，全面落实以教师思政、职业道德素养、教师管理、氛围营造等为主要内容的师德师风建设要求。在制度建设上发力，出台《完善教师思想政治和师德师风建设工作体制机制的实施办法》《进一步压实学院师德师风建设直接责任的实施办法》《教师师德失范行为负面清单及处理办法》等文件，做到教师职业发展全过程“双把关”，夯实师德师风严的主基调，巩固师德师风持续向好发展态势。

发扬教育家精神文化特质，修“仁而爱人”的为师之心。“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”，内嵌了教育家精神的崇高情怀。学校以文化涵育为着力点，构建红岩精神思政课堂，开展新进教师红岩精神实践研学，将红岩精神内化为广大教师的价值基因和精神动力，赓续红色血脉。打造《何鲁》《光华》《启承》等校园原创话剧以及《师者故事》《青年教师微访谈》《名师在校园》等系列微视频，以学校先贤躬身育人的事迹和身边榜样的力量厚植教师躬耕教坛的“大先生”情怀，引导教师见贤思齐、崇德尚美。以榜样示范为关键点，大力选树教书育人典型，教师队伍中涌现出了全国优秀教师、“杰出教学奖”获得者、全国高校黄大年式教师团队负责人李百战教授，把论文写在祖国大地上的“最美野外科技工作者”蒋兴良教授等一大批坚守三尺讲台、潜心科研攻关、矢志教书育人的教师楷模。以正面激励为突破点，开展年度“优秀教师”“十佳优秀青年教师”“最受学生欢迎的老师”“优秀辅导员”等评选，深入开展新进教师入职宣誓仪式、教职工荣休仪式和教师交流会等活动，不断增强教师职业荣誉感和育人责任感。

强化教育家精神生动实践，弘“天下为公”的为师之道。“心有大我、至诚报国”，学校积极引导广大教师以身示范，心系“国之大者”，融入中国式现代化新征程。持续提升教学水平，构建教师教学三个发展阶段、五种基本能力、三大基本素养的“3+5+3”培育模式，全方位提升教师教学基本功，着力培养担当民族复兴重任的时代新人。始终立足科研报国，引导广大教师不断开拓新领域、攀登新高峰。“跨界”院士杨士中带领团队向太空“借电”，周绪红院士带领团队研究的“高层钢—混凝土混合结构的理论、技术与工程应用”项目获得国家科技进步奖一等奖，潘复生院士带领团队在高塑性镁合金、镁电池、镁固态储氢材料等领域深耕不辍等等。全面服务国家战略，在新时代西部大开发背景下，以深度融入成渝地区双城经济圈建设为牵引，积极引导广大教师发挥学科、人才、科研等综合优势，与地方政府、重点企业深化合作，打造高能级创新平台，推动成果转移转化，助推地方产业经济快速发展。深入落实党中央乡村振兴战略部署，发挥智力优势，组织学校专家教授等培训云南绿春等地基层干部、技术人员1万余名，推动乡村全面振兴。

(责编：李昉、熊旭)