人民网北京7月7日电 （记者郝孟佳）6日，中国科学院大学（以下简称国科大）2024年度毕业典礼暨学位授予仪式在雁栖湖校区举行。5000余名博士、硕士研究生和本科生的毕业生代表与7000余名毕业生亲友共同参加了典礼。

7月6日，国科大举办2024年度毕业典礼。学校供图

毕业典礼上，中国科学院院士、中国科学院大学党委书记、校长周琪发表题为“怀赤子之心，赴梦想远征”的讲话。他以“责任与爱心”“纯粹与坦荡”两组关键词寄语毕业生，希望同学们尽快成长成为既有学识、又有胆识，既有见地、又有建树，既有家国情怀、又有国际视野，可堪大用、能担大任的科技领军人才。

周琪勉励同学们，将来无论是做科研，还是在祖国需要的其他岗位，都要展现中国科学院人、国科大人的情怀与特质，在为国奉献和造福人民中找准定位，时刻保持纯粹与坦荡，“多一些潜心和执着，少一些浮躁和纠结”，知敬畏、明戒律、守底线，做一个胸怀天下、坦荡正派的人。

中国科学院院士、中国科学院大学博士生导师朱俊强表示，希望毕业生在人生航程中做一台高效的“航空发动机”、精准的“航空发动机”、可靠的“航空发动机”，锤炼意志品质，提升人文素养，坚守诚信操守，在实践的熔炉中淬火成钢，在未来的人生道路上行稳致远。

2024届本科生、研究生和留学生代表也分别发言。他们表示，将带着在国科大的所见、所学、所悟，在追求科学梦想的道路上奋勇前进，矢志不渝。

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