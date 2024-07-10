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基础学科拔尖人才培养能力显著提升

2024年07月10日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：基础学科拔尖人才培养能力显著提升

国家基础学科拔尖人才培养战略行动推进会暨“基础学科拔尖学生培养计划”（以下简称“拔尖计划”）实施十五年工作交流会9日在京召开，教育部有关负责人在会上介绍，“拔尖计划”自启动以来，累计在77所高水平研究型大学布局建设288个基础学科拔尖学生培养基地，共吸引了3万余名优秀学生投身基础学科。

据介绍，“拔尖计划”最早于2009年由教育部、中共中央组织部、财政部联合启动，旨在吸引最优秀的学生投身基础学科，助力学生成长为基础学科领域的领军人才。2018年，教育部等六部门又联合发布《关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》，推动“拔尖计划”拓围、增量、提质、创新，加快培养未来杰出的自然科学家、医学科学家、社会科学家。

“经过‘拔尖计划’1.0和2.0的接续探索和实践，我国拔尖人才的自主培养能力得到了有力提升，取得了显著成绩。”教育部有关负责人表示。

据悉，“拔尖计划”累计吸引3万余名优秀学生投身基础学科，已毕业的十一届1.7万名本科生中，86%的学生在基础学科领域深造，87%的博士毕业生在高校、科研机构、企业研发机构从事基础研究工作。“拔尖计划”培育了一批基础研究的“生力军”。

一批“拔尖计划”毕业生已经在相关领域崭露头角，取得重要研究成果。如在物理领域，清华大学2008级本科生濮云飞参与实现了二维原子存储器阵列和可以同时存储72个光量子比特并进行1000次随机读写操作的量子存储器，刷新了量子存储容量的纪录；在化学领域，南京大学2012级本科生程宇豪在大三期间以第一作者身份在《自然·通讯》上发表论文，提出自供氧光动力疗法，大幅提升传统光动力药物治疗效果……“拔尖计划”实现了一批基础研究领域重大突破。

据了解，每年有超过1600名院士、国家级重要人才计划入选者等顶尖学者为拔尖基地的学生授课，授课总学时数超过5.2万学时；有接近1万名“大先生”“好老师”担任“拔尖计划”的学生导师。“拔尖计划”会聚了一支大师领衔的高水平教师队伍。

遵循基础学科拔尖人才成长规律，“拔尖计划”探索形成了“使命驱动、大师引领、科教融汇、多元选拔、贯通培养、科学评价、稳定保障”的育人范式。书院、荣誉学院、实验班等新型育人载体百花齐放，涌现出北京大学“元培学院”、清华大学“姚班”“钱班”、上海交通大学“致远学院”、浙江大学“竺可桢学院”等优秀的人才培养品牌。

2023年，在“拔尖计划”前期探索基础上，国家基础学科拔尖人才培养战略行动正式启动，重点依托拔尖基地所在高校，对基础学科拔尖人才的有组织培养进行强化部署。这意味着拔尖人才培养的探索进入了新阶段。

“下一步，我们要按照教育强国建设总体要求，面向国家战略需求，深刻把握人工智能等技术发展带来的新机遇新挑战，抓好重点任务，加快推进国家基础学科拔尖人才培养战略行动，为建设世界重要人才中心和创新高地提供人才支撑。”教育部有关负责人表示。（记者唐芊尔）

(责编：李昉、郝孟佳)

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