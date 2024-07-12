“我来过北京几次，但学术交流还是第一次！满怀着发现创新的期待。”

“能来祖国最高水平的科研机构实习，对我未来的科研一定有很大帮助。”

“我们还要去西安，交流科技之余，也能深度感受中华文化的魅力。”

近日，在中国科学院自动化研究所学术报告厅里，身着紫色上衣的20名香港青年学子正在与来自中国科学院自动化研究所、计算机网络信息中心、软件研究所等7家科研院所的导师和内地研究生们亲切交流，时而传出爽朗的笑声，仿佛朝阳下的紫荆花丛。

中国科学院自动化研究所党委书记袁东告诉记者，这场名为“中国科学院—香港青年实习计划”的青年科技交流活动今年已进行到第四届，旨在组织香港青年通过6周的实习，走进中国科学院，走近一线科学家，通过亲身参与科学研究、参访科研院所等方式，启迪科学思维，拓宽科技视野，增长科学知识，提升科研水平。

“青年是国家的未来，是科技的希望，我们期待在中国科学院与香港青年之间搭建一座桥梁。”中国科学院国际合作局副局长吴艳说，香港的青年能亲身体验国家最高水平的科研环境和氛围，深入了解国家科技领域的前沿科学成果。

提升科研能力是共同的追求，促进科研交流合作是共同的期许。来自香港中文大学的学生张子侯在中国科学院物理研究所实习。“我研究的方向是凝聚态物理，以实验为主，这是中国科学院最具代表性的研究项目，也是一项造福全人类的关键研究项目，很期待能在本次实习中有所进步。”

“能来到这里实习是我的荣幸。”张子侯表示，也希望在此次活动中向老师同学介绍香港中文大学的相关科研项目，促进科研合作发展，为科技强国作出贡献。

“很开心能有这次机会和香港的同学们一起学习、交流。希望双方都能从这次实习中得到启发，取长补短，加强不同学科的融合，为今后的学习、工作积累宝贵经验。”中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统全国重点实验室博士张怡迪对接下来的活动充满期待。

张怡迪介绍，本次活动除了在实验室的日常科研外，还将带香港同学一起参与科研分享会、近距离感受科研小组先进的研究成果，定期和导师一对一交流。同学们也将一起参观美丽校园、体验美食文化、进行体育活动等。

谈及感受中国科学院的科研文化，传承科学家精神，香港教育大学学生陈恺茵感慨良多：“我曾在湖南韶山和广东惠州参加过中国科学院科研人员主讲的活动，对他们澎湃的科学热情和臻于至善的追求有着深刻印象。相信通过这次实习，能够更深入了解祖国科技发展的动能所在，通过实际行动传承科学家为人类进步和国家发展不懈努力的精神。”

“这项活动不止于6周，是长久的缘分与合作。”中国科学院自动化研究所研究员王双翌是本次活动的导师之一，回忆起去年活动中辅导的香港青年学生郑文谦，他难掩心中的感动。

“郑文谦在我们所多模态人工智能系统全国重点实验室医疗机器人团队实习，他的科研能力与素养得到了团队的认可，我们通过机器人和人工智能赋能医疗的研究方向也是他的兴趣所在。”王双翌说。

郑文谦在实习结束回到香港后，决定在中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心的相关项目中继续实习工作。“在这一年多的工作中，他给我们团队也带来了香港科研人员更加国际化的视野，这种相互促进是非常有意义的。”

“青年勇于创新探索，崇尚科学精神。我们期待通过本次活动引领内地和香港青年在科技强国的路上作出更多贡献。”中国科学院自动化研究所纪委书记许冬说。

（据新华社北京电 记者宋晨）

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