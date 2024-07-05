原标题：南京邮电大学：深化产教融合 创新人才培养

“研一阶段，专业课比较多，涵盖前端设计到封装测试全过程，包括超大规模集成电路设计、集成电路TCAD技术等，这些都能帮助我更好完成工作。”肖翔中是“浦芯精英”计划的首批学生，平常他是企业的研发工程师，周末则又切换至“学生模式”。

“浦芯精英”计划是南京邮电大学与南京市浦口区签订的人才定制战略合作协议，为企业培养集成电路等相关主导产业非全日制专业学位硕士研究生。该专项计划把课堂设在园区，把企业难题作为科研课题，实现“集成电路工程”硕士研究生培养与产业需求无缝对接。

“近年来，南京邮电大学锚定集成电路领域拔尖创新人才培养需求，紧密对接江苏产业发展和转型升级需要，坚持创新引领，坚定不移走好人才自主培养之路。”南京邮电大学党委书记郭宇锋表示。

打破高校和企业的“边界”，建立产教融合、双赢合作的长效机制。南京邮电大学还与南通市崇川区、镇江市高新区共建校地研究院，建成全国首个工业和信息化重点领域（封测）产业人才基地、首个一站式集成电路封测公共服务平台，服务集成电路设计企业超过200家。2023年，学校与企业联合培养集成电路领域研究生150余人，培训产业人才800余人。

学校积极探索新工科集成电路人才培养模式和“本硕博”贯通的人才培养体系，开设“新工科”实验班、国科大联培“卓越研究生”等招生专项，满足集成电路产业对复合型紧缺人才的需求。2021年，学校新增集成电路科学与工程一级学科博士学位授权点，成为全国首批获批的18所高校之一。

“学校依托电子信息领域特色优势，坚持以深化产教融合为突破口，创新探索‘政产学研用’集成电路拔尖创新人才培养新范式，为发展新质生产力提供人才支撑。”南京邮电大学校长叶美兰表示。

（记者 李健 苏雁 通讯员 毕莹莹）

(责编：李昉、李依环)