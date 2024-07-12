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山东财经大学发布“AI才”教育教学专有大模型

2024年07月12日16:04 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月12日电 （记者李依环）11日，山东财经大学发布了“AI才”教育教学专有大模型。据介绍。该模型是教育专有大模型在新文科领域实施应用的首次尝试。

“AI才”专业大模型含6个模块，分别为知识数字化、教学助手、学智会友、研究工坊、训习园地、智能提升，旨在通过大数据、机器学习、知识图谱等关键技术，搭建智能科教环境，打造具有专业性、个性化、系统性、一站式特点，集“知”“教”“学”“研”“训”“智”为一体的教学科研服务平台。

山东财经大学校长洪俊杰表示，学校开发的《人工智能概论》通识课将于今年秋季学期面向2024级全部新生开设。下一步，学校将围绕培养国家经济社会急需的人才，深化与相关行业的务实合作，不断优化和完善“AI才”专业大模型，进一步扎实推进人工智能赋能教育教学“421”行动计划，为山东乃至全国高校提供示范性样板。

发布会上，该校有关负责人展示了“AI才”大模型的技术构架和应用场景。该模型通过人工智能技术与哲学社会科学高等教育教学的深度融合，探索并尝试解决以往新文科建设中文理交融技术门槛高、实验与应用脱节、本土生态融入难等困境，形成经济学、管理学、文学、法学、理学、工学、教育学、艺术学等8个学科门类间知识数据的深沉、积累、共享、创新和传承，助力新财经拔尖人才的高质量培养。

记者了解到，今年4月，山东财经大学发布了人工智能赋能教育教学“421”行动计划，旨在构建专业共融、课程共建、教材共研、师资共通、数据共享、产教共行的数智化人才培养机制。本次大模型的发布也是贯彻“421”行动计划的关键举措。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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