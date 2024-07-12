人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

云南科技“人才贷”落地

2024年07月12日08:32 | 来源：科技日报
小字号

原标题：云南科技“人才贷”落地

6月29日，记者从云南省科技厅获悉，云南省科学技术院与交通银行云南省分行联动落实《云南省促进科技型企业融资12条措施》，推进科技“人才贷”，支持科技人才大胆创业、放心创新。近日，云南一家高新技术企业首次从交通银行云南省分行获得1000万元授信。

据介绍，该企业由云南省内的国家级高层次人才创办，是检验检测行业的领先企业，具有较强技术能力和较好发展前景。交通银行云南省分行了解到该企业高管符合交通银行“人才贷”的准入标准，批复了1000万元人才贷款，贷款利率3%，属于市场较低水平。

“人才贷”是交通银行推出的专项贷款，支持高层次人才及其经营的企业开展科技成果转化和创新创业活动。“人才贷”可将人才价值量化为信贷审批依据，最高为企业配置1000万元的纯信用免担保贷款。贷款对象包括全国县市区级以上高层次人才计划的人才、优秀企业高层次人才、优秀高校毕业生及教职工等，具有审批流程简便、贷款期限短等特点。在具体操作中，交通银行通过在线申请、信息录入、认证授权、结果反馈等流程，提高贷款效率，以高效精准的金融服务为科技型企业解决融资难、融资贵问题。

记者了解到，未来，云南省科学技术院还将与各金融机构持续做好科技金融文章，落实金融服务科技创新等要求，充分发挥科技金融与科技人才的合力，通过创新降低科技型企业融资门槛，进一步激发科技人才创新活力，为科技高层次人才提供良好创新创业环境，助力科技型企业高质量发展。

（记者赵汉斌）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部