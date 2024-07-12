原标题：云南科技“人才贷”落地

6月29日，记者从云南省科技厅获悉，云南省科学技术院与交通银行云南省分行联动落实《云南省促进科技型企业融资12条措施》，推进科技“人才贷”，支持科技人才大胆创业、放心创新。近日，云南一家高新技术企业首次从交通银行云南省分行获得1000万元授信。

据介绍，该企业由云南省内的国家级高层次人才创办，是检验检测行业的领先企业，具有较强技术能力和较好发展前景。交通银行云南省分行了解到该企业高管符合交通银行“人才贷”的准入标准，批复了1000万元人才贷款，贷款利率3%，属于市场较低水平。

“人才贷”是交通银行推出的专项贷款，支持高层次人才及其经营的企业开展科技成果转化和创新创业活动。“人才贷”可将人才价值量化为信贷审批依据，最高为企业配置1000万元的纯信用免担保贷款。贷款对象包括全国县市区级以上高层次人才计划的人才、优秀企业高层次人才、优秀高校毕业生及教职工等，具有审批流程简便、贷款期限短等特点。在具体操作中，交通银行通过在线申请、信息录入、认证授权、结果反馈等流程，提高贷款效率，以高效精准的金融服务为科技型企业解决融资难、融资贵问题。

记者了解到，未来，云南省科学技术院还将与各金融机构持续做好科技金融文章，落实金融服务科技创新等要求，充分发挥科技金融与科技人才的合力，通过创新降低科技型企业融资门槛，进一步激发科技人才创新活力，为科技高层次人才提供良好创新创业环境，助力科技型企业高质量发展。

（记者赵汉斌）

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